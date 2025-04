Maribel Guardia e Imelda Tuñón se acusan mutuamente de amenazas de muerte

En un encuentro con la prensa, Maribel Guardia aseguró que teme por su vida debido a las amenazas de muerte que ha estado recibiendo de, quien dijo, es gente cercana a su nuera Imelda Tuñón.

Recordemos que la actriz entró en un pleito con la esposa de su fallecido hijo, Julián Figueroa, por la custodia de su pequeño nieto, quien lo tuvo por unas semanas.

Maribel Guardia busca la custodia de su nieto pese al reclamo de su nuera / FB: @MaribelGuardia|

“Yo la verdad, no estoy muy bien, he estado con muchas amenazas, temo por mi vida, temo por mi seguridad, tengo miedo de que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad en mi casa, todo mundo sabe donde vivo, tengo miedo de todo, pero si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Estoy en manos de Dios, pero quiero que lo sepan, si me llega a pasar algo, quiero que quede claro que he recibido amenazas”, expuso.

Imelda presenta pruebas de amenaza

Por su parte, Imelda Garza le respondió a su suegra al negar que nunca le haría daño a la abuela de su hijo y reprobó este tipo de comportamientos por parte de terceros.

Imelda Tuñón dijo que no le haría daño a la abuela de su hijo / FB: @MaribelGuardia|

Pero por medio de sus redes, la cantante y actriz mostró una serie de mensajes que le han llegado por WhatsApp donde también la están amenazando de muerte e incluso le llegó una imagen de una arma de fuego.

“Maldita perra, te vamos a matar por gata”, “Ya zorra, deja de meterte, deja en paz a la gente. Ten dignidad o recoge lo poco que tienes si es que tienes”, son parte de los mensajes que le enviaron.

Estas son las pruebas que presentó Imelda sobre las amenazas en su contra / FB: @MaribelGuardia|

