Traspaso de Diber Cambindo vuelve a ser frenado por su representante

El futuro del goleador colombiano en Liga MX vuelve a ser afectado por las comisiones que pide su agente, Sebastián Olarte. La de Necaxa a León es la tercera transferencia que entorpece el agente de Diber Cambindo.

Es uno de los fichajes más buscados en nuestro futbol, sin embargo, su salida de los Rayos, a pesar de que León tiene acuerdo con el club y el jugador, se congeló porque Olarte exige condiciones que no estaban establecidas. Y es que el agente es inexperto en futbol, pues su principal negocio es la importación de productos chinos.

Diber Cambindo todavía desconoce su futuro | MEXSPORT

LA PRIMERA PROPUESTA FUE DE MLS

Clubes de la Major League Soccer presentaron una propuesta sólida por el delantero colombiano, la cual cumplía con las condiciones económicas solicitadas por Necaxa. No obstante, la operación fue descartada en la fase final de negociación por Olarte.

PUMAS PUSO UNA MAYOR OFERTA

Universidad también quería a Cambindo y ofreció 5 millones de dólares por el goleador en esta ventana de transferencias, la misma cantidad que terminó pagando por Juninho al Flamengo. El fichaje parecía encaminado, pero fue cancelado antes del cierre por el agente.

AHORA LEÓN PADECE AL AGENTE

La Fiera tenía ya el acuerdo con el Necaxa por 4 MDD y con el jugador estaban acordadas las condiciones salariales, pero el traspaso se mantiene detenido por las mismas razones que afectaron las negociaciones anteriores.

El factor común en los tres casos ha sido la exigencia de mayores comisiones, situación que ha provocado el retiro de los clubes interesados y mantiene al atacante sin poder dar el salto.

Mientras Cambindo responde con goles en la cancha, su futuro fuera de ella sigue en pausa. En el mercado de fichajes de la Liga MX, no siempre el mayor rival está en la cancha.

