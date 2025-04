VIDEO: Cazzu habla de Ángela Aguilar: “No me da bronca nada de ella”

Para aclarar todos los rumores que hay entre la relación entre Cazzu con Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, la rapera decidió ofrecer una entrevista a un medio de su natal Argentina.

Al cuestionarla sobre los acuerdos que dicen que tuvo con el cantante de regional mexicano para poder ver su hija, la artista argentina detalló que nunca hubo algún trato pues todo está bien con él y de manera respetuosa.

Cazzu asegura que hay un trato respetuoso con Nodal / Redes Sociales|

“Nunca hubo ni existieron ningunas de esas conversaciones legales… Tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija”, detalló de manera un poco cortante a todo lo que le preguntaban.

Cazzu quiere ver feliz a Ángela Aguilar

Cazzu acaba de sacar un tema llamado ‘Con Otra’, del cual se dijo iba dedica a Ángela Aguilar, pero ella dijo que solo es una canción que como cualquier otra.

La cantante dijo que no tiene problemas con Nodal y Ángela / Redes Sociales |

Con esto remató al decir que no tiene problema con la pareja de su exesposo sino todo lo contrario, quiere verlos feliz.

“Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella… no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta”, finalizó.

