SEP abre preinscripciones 2026-2027 en CDMX: fechas y requisitos

Apenas se dio el regreso a clases tras las vacaciones navideñas, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer las fechas y detalles de las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 en la Ciudad de México, proceso que se realizará entre enero y febrero de este año.

Ya se lanzó la convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027/Pixabay

¿A quién va dirigida la convocatoria?

La SEP convoca a madres, padres de familia y tutores cuyos hijos están por iniciar su ingreso a:

Educación especial

Preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Fechas de preinscripción SEP 2026-2027

De acuerdo con información oficial, las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 se llevarán a cabo del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Esta convocatoria de la SEP es para escuelas de la CDMX/Pixabay

Niveles y grados que participan en el proceso

El proceso de registro aplicará para los siguientes niveles y grados escolares:

Segundo y tercer grado de preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

Primer ciclo de los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica

Preinscripción a primer grado de preescolar

En el caso del primer grado de preescolar, la SEP de la CDMX informó que los requisitos podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el registro se realizará del 19 al 29 de mayo.

Esta convocatoria está enfocada a alumnos de nuevo ingreso/SEP

Calendario de registro por apellido

El registro para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y primer ciclo de los CAM se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido del alumno, de la siguiente manera:

13 al 15 de enero: letras A y B

letras 16, 19 y 20 de enero: letra C

letra 21 al 23 de enero: letras D, E y F

letras 26 al 28 de enero: letra G

letra 29 y 30 de enero: letras H, I, J y K

letras 3 al 5 de febrero: letra L

letra 6, 9 y 10 de febrero: letra M

letra 11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P

letras 16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T

letras 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

¿Qué pasa si no registras a tu hijo el día que corresponde?

La SEP aclaró que, en caso de no realizar el registro en la fecha asignada, los padres o tutores podrán ingresar al sistema en cualquier otro día y completar el proceso.

En caso contrario, deberán esperar la convocatoria de preinscripciones extemporáneas, las cuales se realizarán conforme a la disponibilidad de lugares en la Ciudad de México.

Dónde consultar la convocatoria completa

Para más detalles, se recomienda ingresar al sitio oficial:

www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Ahí se encuentra la convocatoria completa para iniciar el proceso de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas de la SEP en la CDMX.