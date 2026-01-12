SEP abre preinscripciones 2026-2027 en CDMX: fechas y requisitos

Apenas se dio el regreso a clases tras las vacaciones navideñas, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer las fechas y detalles de las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 en la Ciudad de México, proceso que se realizará entre enero y febrero de este año.
¿A quién va dirigida la convocatoria?
La SEP convoca a madres, padres de familia y tutores cuyos hijos están por iniciar su ingreso a:
- Educación especial
- Preescolar
- Primero de primaria
- Primero de secundaria
en escuelas públicas de la Ciudad de México.
Fechas de preinscripción SEP 2026-2027
De acuerdo con información oficial, las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 se llevarán a cabo del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).
Niveles y grados que participan en el proceso
El proceso de registro aplicará para los siguientes niveles y grados escolares:
- Segundo y tercer grado de preescolar
- Primero de primaria
- Primero de secundaria
- Primer ciclo de los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica
Preinscripción a primer grado de preescolar
En el caso del primer grado de preescolar, la SEP de la CDMX informó que los requisitos podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el registro se realizará del 19 al 29 de mayo.
Calendario de registro por apellido
El registro para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y primer ciclo de los CAM se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido del alumno, de la siguiente manera:
- 13 al 15 de enero: letras A y B
- 16, 19 y 20 de enero: letra C
- 21 al 23 de enero: letras D, E y F
- 26 al 28 de enero: letra G
- 29 y 30 de enero: letras H, I, J y K
- 3 al 5 de febrero: letra L
- 6, 9 y 10 de febrero: letra M
- 11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P
- 16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T
- 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z
¿Qué pasa si no registras a tu hijo el día que corresponde?
La SEP aclaró que, en caso de no realizar el registro en la fecha asignada, los padres o tutores podrán ingresar al sistema en cualquier otro día y completar el proceso.
En caso contrario, deberán esperar la convocatoria de preinscripciones extemporáneas, las cuales se realizarán conforme a la disponibilidad de lugares en la Ciudad de México.
Dónde consultar la convocatoria completa
Para más detalles, se recomienda ingresar al sitio oficial:
www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/
Ahí se encuentra la convocatoria completa para iniciar el proceso de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas de la SEP en la CDMX.