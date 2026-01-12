SEP abre preinscripciones 2026-2027 en CDMX: fechas y requisitos

Será entre los meses de enero y febrero de 2026 cuando se lleve a cabo el proceso de preinscripción

Checa los requisitos para comenzar con el proceso de preinscripción a escuelas públicas de la CDMX. | ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
12 de Enero de 2026

Apenas se dio el regreso a clases tras las vacaciones navideñas, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer las fechas y detalles de las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 en la Ciudad de México, proceso que se realizará entre enero y febrero de este año.

¿A quién va dirigida la convocatoria?

La SEP convoca a madres, padres de familia y tutores cuyos hijos están por iniciar su ingreso a:

  • Educación especial
  • Preescolar
  • Primero de primaria
  • Primero de secundaria

en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Fechas de preinscripción SEP 2026-2027

De acuerdo con información oficial, las preinscripciones al ciclo escolar 2026-2027 se llevarán a cabo del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Niveles y grados que participan en el proceso

El proceso de registro aplicará para los siguientes niveles y grados escolares:

  • Segundo y tercer grado de preescolar
  • Primero de primaria
  • Primero de secundaria
  • Primer ciclo de los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica

Preinscripción a primer grado de preescolar

En el caso del primer grado de preescolar, la SEP de la CDMX informó que los requisitos podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026, mientras que el registro se realizará del 19 al 29 de mayo.

Calendario de registro por apellido

El registro para segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y primer ciclo de los CAM se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido del alumno, de la siguiente manera:

  • 13 al 15 de enero: letras A y B
  • 16, 19 y 20 de enero: letra C
  • 21 al 23 de enero: letras D, E y F
  • 26 al 28 de enero: letra G
  • 29 y 30 de enero: letras H, I, J y K
  • 3 al 5 de febrero: letra L
  • 6, 9 y 10 de febrero: letra M
  • 11 al 13 de febrero: letras N, Ñ, O y P
  • 16 al 20 de febrero: letras Q, R, S y T
  • 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

¿Qué pasa si no registras a tu hijo el día que corresponde?

La SEP aclaró que, en caso de no realizar el registro en la fecha asignada, los padres o tutores podrán ingresar al sistema en cualquier otro día y completar el proceso.

En caso contrario, deberán esperar la convocatoria de preinscripciones extemporáneas, las cuales se realizarán conforme a la disponibilidad de lugares en la Ciudad de México.

Dónde consultar la convocatoria completa

Para más detalles, se recomienda ingresar al sitio oficial:

www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Ahí se encuentra la convocatoria completa para iniciar el proceso de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas de la SEP en la CDMX.

