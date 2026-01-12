América confirma gravedad de la lesión de Isa Haas tras partido ante Tijuana

La segunda fecha del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil nuevamente dio de qué hablar en cuestión del arbitraje, específicamente en el partido de América contra Xolas de Tijuana. El encuentro finalizó con un empate sin goles que dejó molestia con el arbitraje por parte de las azulcremas.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa se quedó con una jugadora menos por la expulsión de Scarlett Camberos, quien recibió doble amarilla. Y aunque las dos acciones de la atacante fueron correctamente sancionadas, la afición de las Águilas criticó que los criterios de la silbante no fueron los mismos y, en específico, una acción sobre Isa Haas.

Isa Haas reforzó a América para el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué pasó con Isa Haas en el partido de América?

En una pelota parada, al minuto 18, Haas -refuerzo para este torneo- recibió un duro codazo en el rostro y tuvo que ser atendida de inmediato por la hemorragia nasal que presentó. Kader Hancar fue la jugadora de Tijuana que contactó a la defensa brasileña, que fue reemplazada por Karina Rodríguez en el protocolo de conmoción.

En los videos de la jugada se observa a Hancar brincar y al caer golpear con el codo el rostro de la brasileña, y aunque en ningún momento vio a su rival, aficionados de América consideran que era roja para la delantera turca. Pero la central Erika Montserrat González decidió no sancionar nada.

Isa Haas recibió un duro codazo en el rostro | IMAGO 7

Con respecto a Haas, el club confirmó que sufrió una "fractura nasal y datos de conmoción". Además, señaló que la jugadora necesitará intervención quirúrgica, por lo que causará baja por varios días y su recuperación dependerá de cómo evolucione una vez que sea operada.

¿Cuándo juega de nuevo América?

El próximo partido del conjunto azulcrema será el primero que dispute en el Estadio Ciudad de los Deportes este semestre, correspondiente a la Jornada 3 del torneo. Las de Coapa recibirán a Necaxa, en un compromiso programado para el sábado 17 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).