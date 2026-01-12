OFICIAL: Chivas anuncia inesperada mudanza del Estadio Akron a meses del Mundial

El Tapatío cambiará de sede para el torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El conjunto filial de Chivas disputará sus encuentros como local en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, en Tepatitlán de Morelos, como parte de una mudanza temporal.

La decisión responde a que el Estadio Akron será destinado de manera prioritaria a las adecuaciones necesarias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, motivo por el cual el inmueble de Zapopan no estará disponible para el equipo rojiblanco.

A través de un comunicado oficial, Chivas informó que este cambio también representa una oportunidad para acercarse a la afición de los Altos de Jalisco, una región con fuerte identidad futbolera y afinidad con los valores de la institución.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que los partidos como local del Tapatío en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, se disputarán en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, en Tepatitlán de Morelos"

“Llevar a la filial rojiblanca a los Altos de Jalisco representa una oportunidad inmejorable de fortalecer la relación con nuestra afición de esa zona del estado, gente que comparte nuestros principios y valores institucionales”, señaló el comunicado.

Tepatitlán fue elegido como sede estratégica no solo por contar con un estadio en óptimas condiciones, sino también por el arraigo del futbol en la región. El Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, con capacidad cercana a los 10 mil espectadores, se ha consolidado como una plaza habitual dentro de la Liga de Expansión MX.

Mientras el Estadio Akron se prepara para albergar partidos del Mundial, el Tapatío buscará convertir al “Tepa” Gómez en su nueva fortaleza y continuar con el desarrollo de sus jóvenes talentos.