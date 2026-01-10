Continúan las modificaciones en el Estadio Akron rumbo a la Copa del Mundo 2026

Las obras de remodelación en el Estadio Akron continúan de cara a la Copa del Mundo de 2026, evento para el cual Guadalajara será una de las sedes. Durante el partido de presentación del equipo rojiblanco en el Torneo Clausura 2026, ya se pudieron apreciar algunos de los avances en los trabajos que se llevan a cabo en el inmueble.

Uno de los proyectos que sigue en proceso es la mejora y reestructuración de los palcos del estadio. Desde inicios del año pasado comenzaron las adecuaciones en los palcos más importantes del recinto, espacios donde habitualmente se dan cita Amaury Vergara y diversas personalidades del futbol mexicano y de la Liga MX. Estas zonas están siendo modernizadas para cumplir con los estándares internacionales que exige una justa mundialista.

Estadio de Chivas l EstadioAKRON

Debido a las obras en curso, algunos accesos permanecen bloqueados, tanto en zonas de alimentos como en determinadas puertas del estadio, lo que ha generado modificaciones temporales en la circulación de los aficionados dentro del inmueble.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la fase de selección del nuevo mobiliario, particularmente de los asientos que serán instalados en los palcos. En una de las áreas se pudieron observar muestras de sillas de alta calidad y confort, similares a las utilizadas en estadios de primer nivel alrededor del mundo.

Akron l EstadioAKRON

Aparece logotipo del Real Madrid

Incluso, una de las muestras portaba el logotipo del Real Madrid, lo que refleja el nivel de referencia que se está considerando. Los asientos evaluados se presentaron en colores blanco, negro y rojo.

Además, en la zona oriente del estadio también se han realizado ajustes, principalmente en el área de alimentos ubicada en la parte central del inmueble. Estas modificaciones podrían estar orientadas a la futura habilitación de zonas de hospitality, un requisito clave para eventos internacionales como la Copa del Mundo.

Recinto de Copa del Mundo l EstadioAKRON

¿Hay más novedades?

Finalmente, entre las novedades destaca la creación de un palco de operaciones a un costado del palco de prensa. Asimismo, se realizan trabajos en uno de los dos accesos a esta zona.

Lo que confirma que también han comenzado las mejoras en el área de prensa, con el objetivo de optimizar las condiciones para los medios de comunicación durante los eventos de gran magnitud que albergará el estadio.