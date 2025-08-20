Federación Mexicana de Futbol investigará al Estadio Akron y al Universitario por violencia en tribunas

Faltan 295 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México como sede está en el centro de la controversia. Una mujer muerte y dos estadios con peleas en las tribunas fueron los sucesos que mancharon la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX; dos de estos incidentes se registraron en ciudades mundialistas.

El Estadio Akron y el Estadio Universitario fueron los escenarios en los que se presentó violencia en las gradas. Y aunque en el caso del inmueble de la UANL no albergará ningún partido, lo ocurrido se suma a otras polémicas que han tenido Monterrey como ciudad y Nuevo León como estado, a un año del Mundial.

La violencia manchó la Jornada 5 del Apertura 2025 | MEXSPORT

En este contexto, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) investigará a los dos estadios. Con ello, se busca deslindar responsabilidades y determinar medidas para prevenir que se repita.

Así fue el comunicado de la FMF

Por medio de redes sociales, el organismo rector del futbol mexicano compartió una misiva para que junto con la Comisión Disciplinaria "iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades".

"Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisarios, las pruebas y los elementos presentados por los Clubes y las autoridades correspondientes, para determinar lo conducente", añade el texto compartido por la Federación.

Así fue el comunicado de la FMF | X: @FMF

Clubes respondieron a lo ocurrido

En el caso de Chivas, el club aseguró que la familia de Ángel Zaldívar, la cual fue víctima de agresión, no interpuso denuncia. Además, aseguró que el cuerpo de seguridad del Estadio Akron reaccionó rápidamente para controlar la situación.

Mientras que en el caso de Tigres, el equipo afirmó que identificó a tres personas que se pelearon en la tribuna, por lo cual les retiraron el abono. La misma medida se tomó con un seguidor que provocó una pelea afuera de las instalaciones del Volcán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Y Cruz Azul? ‘Turco’ Mohamed quiere que Toluca sea el primer mexicano campeón de Leagues Cup

La violencia volvió a presentarse en el futbol mexicano | MEXSPORT