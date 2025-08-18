Tigres anuncia castigo tras hechos violentos en el partido ante América

El pasado fin de semana, pseudoaficionados de Tigres atacaron aparte de la afición de las Águilas del América que hicieron el viaje a Nuevo León para apoyar a su equipo.

Este lunes, mediante un comunicado de prensa que circula en redes sociales, los Tigres ya dieron a conocer cuáles son las sanciones a las que los aficionados serán acreedores.

El comunicado de Tigres | @TigresOficial|

El Club confirmó que los agresores serán entregados a las autoridades pertinentes y les quitará el abono de por vida, además de que no les permitirá la entrada al estadio.

Los pseudoaficonados identificados fueron Erick, de 24 años; Alberto, de 52 años, y Víctor, de 54 años, todos estos fueron puestos a disposición de un ministerio público en Nuevo León con el cargo de violencia en eventos deportivos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Tras las rejas! Aficionados que protagonizaron pelea en el Tigres vs América fueron detenidos