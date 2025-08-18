¡Tras las rejas! Aficionados que protagonizaron pelea en el Tigres vs América fueron detenidos

Las Águilas del América catapultaron un triunfo importante en su visita a los Tigres; sin embargo, el resultado quedó en segundo plano luego de la violencia desatada por pseudoaficionados.

La afición fue la protagonista en las gradas y alrededores del estadio con diversos enfrentamientos que fueron captados a través de redes sociales tras estos hechos se dieron a conocer la detención de tres sujetos.

Tras estos hechos elementos de Seguridad Interna del estadio tuvieron que acudir por el apoyo de la Policía de San Nicolás para hacer la detención a quienes incitaron la violencia.

Fueron tres los sujetos detenidos; sin embargo, cabe resaltar, que los involucrados fueron aquellos que tuvieron disturbios en las gradas y no afuera en donde uno de ellos lanzó una patada a un aficionado del América.

Tres sujetos identificados

Los pseudoaficonados identificados fueron Erick, de 24 años; Alberto, de 52 años y Víctor, de 54 años, todos estos fueron puestos a disposición de un ministerio público en Nuevo León con el cargo de violencia en eventos deportivos.

Afición que recibió patada fue dado de alta

Cabe mencionar que, el aficionado americanista que se llevó una patada en la aparte de la cara cuando se encontraba en el suelo fue dado de alta después ser traslado a un hospital; sin embargo, se dio a conocer que la víctima no interpondrá denuncia.

