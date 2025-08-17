¡Todo un maloso! Tom Brady ya luce los colores de los Raiders

Tom Brady, leyenda de la NFL, continúa consolidando su vínculo con los Raiders de Las Vegas. El siete veces campeón del Super Bowl sorprendió al llegar con estilo al partido de pretemporada del sábado por la noche, luciendo una chaqueta retro de la franquicia que causó sensación entre los fanáticos.

Hace unas semanas se había visto ya al exmarsical de Tampa Bay y New England con una gorra y una playera del conjunto de Las Vegas durante uno de los entrenamientos del equipo. Sin embargo, esta vez ha decidido elevar su estilo con una chamarra envidiable.

El exmariscal de campo apareció en el Allegiant Stadium con una bomber blanca de los Raiders, adornada con el logo del equipo en el pecho y la espalda, además de detalles en negro en el cuello y puños. El look lo completó con gafas de sol, jeans negros y zapatillas blancas, reflejando frescura y orgullo por su nuevo rol en la organización.

Brady, ahora dueño minoritario de los Raiders

En octubre de 2024, Tom Brady se convirtió oficialmente en propietario minoritario de los Raiders junto a su socio Tom Wagner, con una participación del 5 % cada uno. El exjugador ha sido visto en entrenamientos recientes del equipo, reafirmando su compromiso con la franquicia.

Sin embargo, debido a su labor como comentarista de Fox Sports, Brady tiene restricciones: no puede participar en reuniones de producción de transmisiones, ingresar a instalaciones de otros equipos ni observar entrenamientos rivales.

Los Raiders buscan renacer en 2025

Tras una complicada temporada 2024 con marca de 4-13, los Raiders apuestan por un nuevo comienzo bajo la dirección del entrenador Pete Carroll. La llegada del mariscal Geno Smith y del corredor Ashton Jeanty en el draft generan ilusión entre los aficionados.

El debut en temporada regular será el 7 de septiembre contra los New England Patriots, equipo que recientemente homenajeó a Brady con una escultura fuera del Gillette Stadium.

