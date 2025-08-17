Mitchell Trubisky será suplente en los Bills

Después de ser el quarterback de los Chicago Bears, Mitchell Trubisky, vuelve a la ciudad donde vivió sus mejores momentos, esta vez como suplente de Josh Allen en los Buffalo Bills.

Pretemporada de los Bills I @_MLFootball

Regreso sin tantos reflectores

Trubisky volvió a los entrenamientos, iniciando con una sesión completa de trabajos de mariscal de campo, junto con el otro suplente, Mike White, lanzando un par de pases y trabajando su agilidad.

Tras su regreso, el mariscal de campo saludo a los viejos conocidos y se dio tiempo para contestar un par de preguntas de los medios locales, pero sin más foco, solo asegurando que extraña estar en el campo.

"Es un privilegio y lo extraño, y es muy divertido ser el jugador franquicia, especialmente en una ciudad como esta.

A veces es difícil, creo, porque siempre quieres vivir el momento y vivirlo día a día, pero, bueno, el objetivo a largo plazo es, sin duda, volver a ser titular y jugador franquicia", declaró el jugador de la NFL.

Allen y Mitchell I @_MLFootball

El Coreback va por su novena temporada en el máximo campeonato de futbol americano y aunque el camino se ve muy complicado para volverse un jugador franquicia del equipo, la realidad es que si encuentra su mejor nivel podría levantar la mano para volver a aparecer en el equipo titular.

Mitchell en los Bears I X

