Jerry Jones motivado por debut de Cowboys ante Eagles: “Una buena manera de empezar”

A un par de semanas de iniciar la temporada regular, el dueño, presidente y gerente general de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, lanzó un mensaje claro a su equipo previo al partido inaugural de la campaña 2025 frente a los Philadelphia Eagles. Consciente de lo complicado que será abrir en casa del campeón vigente, el directivo considera el reto como una gran oportunidad.

Dallas enfrentará a Eagles en la Semana 1 | AP

“Jugarán contra los campeones del mundo. No hay un comienzo más desafiante. Vamos a estar en su casa, ahí lo tienen todo. Filadelfia siempre es lo máximo que podemos aguantar cuando vamos allí. Así que, en mi opinión, es una buena manera de empezar”, señaló Jones.

Los Cowboys abrirán la campaña en el Lincoln Financial Field, un escenario que marcará la primera gran prueba de la NFC Este y servirá como termómetro para medir el progreso del equipo tras la pretemporada.

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys | AP

Dallas irá partido a partido

Jones también dejó claro que la mentalidad del equipo debe ser avanzar paso a paso, entendiendo que este primer encuentro es solo uno dentro de un calendario de 17 compromisos.

“Tendremos una idea clara, no necesariamente de cómo irá la temporada, sino de cómo va a ir, pero será una prueba muy sólida de cuánto progresamos en el terreno de juego. De nuevo, sin querer usar un cliché, es uno de 17 partidos. Importa en todos los sentidos. Jugar contra los campeones del mundo influye en la percepción y, por supuesto, en la división. Empieza con todas las canicas.”

Dak Prescott volverá tras su lesión del 2024 | AP

El mensaje es claro: arrancar frente al campeón magnifica el reto, pero Jones subraya la importancia de mantener la disciplina, evaluar el progreso semana a semana y tener siempre en la mira la división desde el primer día.

