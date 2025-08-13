Buffalo Bills renueva a su corredor estrella James Cook; firma por 48 millones de dólares

Luego de días tensos en la organización por las negociaciones entre franquicia y jugador, los Buffalo Bills han llegar a un acuerdo de renovación de contrato con James Cook.

Por medio de sus redes sociales, Bills dio la buena noticia a sus aficionados y confirmaron la extensión multianual de uno de los pilares del equipo y que firma por cuatro temporadas más.

James Cook renueva con los Buffalo Bills | Buffalo Bills

“Una de las armas más grandes de Buffalo en ofensiva no va a ninguna parte. El corredor de los Bills James Cook firmó una extensión de cuatro años el miércoles hasta la temporada 2029”

James Cook entra a lista de mejores pagados

El nuevo contrato de James Cook es de 48 millones de dólares -30 millones garantizados- y con una extensión hasta 2029. Esto pone a Cook entre los 6 corredores mejor pagados de toda la NFL.

James Cook festejando junto a Josh Allen | AP

James Cook, quien en 2024 corrió para 1009 yardas y registró 16 TD (mejor de la NFL) llegaba a esta temporada en su último año con contrato de novato, pues al ser elegido por los Bills en la 2da Ronda del Draft 2022 la franquicia no tenía opción a ejercer la extensión del quinto año de contrato.

La disputa por las negociaciones llegaron a tal nivel, que James Cook decidió no asistir al training Camp de Buffallo y se ausentó de la primera semana de la pretemporada del equipo. Cook se reportó hasta el 12 de agosto a los entrenamientos, un día antes de que se hiciera oficial su renovación.

James Cook volvió a los entrenamientos con Bills | AP

