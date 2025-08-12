Róndale Moore, receptor de los Vikings se perderá toda la temporada

Malas noticias para Minnesota a escasas semanas de iniciar la temporada. El receptor Rondale Moore se perderá toda la temporada por una lesión en la rodilla que requerirá cirugía. Ahora, los Vikings deberán buscar otro receptor para ayudar al novato JJ McCarthy.

Moore se lesionó eandl pasado fin de semana, en el primer partido de pretemporada ante los Houston Texans, al devolver un despeje. Fue tackleado por el linebacker, Jamal Hill. Moore tuvo que abandonar el terreno de juego en el carrito de emergencias, mismo que golpeó con la mano por la frustración.

Se lesionó en pretemporada | AP

Confirmaron su lesión

Los Vikings anunciaron este martes que las pruebas realizadas a la rodilla izquierda de Moore confirmaron una lesión que le puso fin a la temporada, sin especificar el diagnóstico. Con esto, los Vikings perderán a otro recpetor, recordando que Jordan Addison estará fuera tres partidos por violar las políticas de conducta.

Moore, llegó este año a los Vikings con miras a renacer su carrera. Esto debido a que pasó sus primeros tres años en la NFL con los Cardenales de Arizona, sin embargo, en año de contrato, terminó saliendo para fichar con los Atlanta Falcons, equipo con el que no jugó un sólo partido debido a una dislocación de la rodilla. Ahora otra lesión lo volverá a dejar fuera de acción.

Confirmaron su lesión | X @Vikings

"En esa situación, no hay nada que hacer, ni nada que yo pueda hacer, lo cual es la peor sensación como entrenador principal”, dijo el entrenador en jefe, Kevin O'Connell en la práctica de este martes al enterarse de la situación de su receptor.

En sus tres años de carrera, el receptor suma tan sólo 135 recepciones para un total de 1,201 yardas y tres anotaciones. Su mejor año vino en su temporada de novato pero nunca logró superar las 500 yardas. Ahora con esta lesión su carrera está en riesgo.

Se perderá otro año | AP

