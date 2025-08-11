NFL Experience regresa a la Ciudad de México para el Kickoff

La espera está por terminar y con el comienzo de la NFL los aficionados ya se muerden las uñas para el inicio de la Temporada Regular. En nuestro país, todos los fanáticos al futbol americano tendrán una gran noticia, pues se anunció el regreso del NFL Experience México.

Está experiencia inmersiva que se llevará a cabo en distintas ciudades del mundo, (Mánchester, Berlín, Madrid, Río de Janeiro, Toronto, y Brisbane) será todo un evento en la capital del país. El NFL Experience México abrirá sus puertas en el marco del Kickoff, con el primer juego entre Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles.

¿Cuándo y dónde será?

El evento se llevará a cabo desde el jueves 4 de septiembre, el día en que los Campeones defenderán su corona ante un rival clásico difícil. La ubicación será en un punto céntrico y con un muy buen aforo.

Frontón Bucareli: Bucareli 118, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, México

Horarios:

Jueves, 4 de septiembre - 16:00 - 22:00 (tiempo del centro de México)

Viernes, 5 de septiembre - 16:00 - 22:00 (tiempo del centro de México)

Domingo, 7 de septiembre: 10:00 - 22:00 (tiempo del centro de México)

¿Cuánto cuesta el evento?

El NFL Experience es totalmente gratuito, solo se necesita hacer un pequeño registro a través del NFL.com/onepass/mx o por medios de la app NFL One Pass. Todo servirá para confirmar una asistencia y tener un mejor orden los días del evento.

