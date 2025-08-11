NFL: Reacciones divididas por la llegada de animadores hombres a los Minnesota Vikings

La próxima temporada de la NFL comenzará envuelta en un debate que poco tiene que ver con lo deportivo. Los Minnesota Vikings anunciaron la incorporación de animadores masculinos a su equipo de porristas, siguiendo una tendencia creciente en la liga que busca mayor inclusión y diversidad; sin embargo, el anuncio provocó quejas de un sector de la afición, con amenazas de cancelar abonos y un aluvión de comentarios negativos en redes sociales.

Los jovenes, cuyas identidades ya han sido reveladas en la página oficial del club, se convirtieron en blanco de críticas simplemente por ocupar un espacio históricamente dominado por mujeres.

Los Vikings han incursionado en el tema | AP

Un cambio de paradigma

Actualmente, 12 equipos de la NFL cuentan con al menos un animador masculino en sus filas. Organizaciones como Baltimore Ravens, New England Patriots y Kansas City Chiefs ya han dado este paso, dejando claro que no se trata de una moda pasajera, sino de una respuesta a la demanda social de que el deporte refleje la diversidad de la sociedad.

En este contexto, los Minnesota Vikings no solo contratan animadores; envían un mensaje poderoso de que el talento no tiene género. La medida desafía décadas de tradición en una liga históricamente masculinizada, abriendo espacios para que todas las identidades se expresen tanto en las gradas como en el campo.

Blaize es uno de los miembros del equipo de los Vikings | Captura

La reacción de la afición y el significado social

En Minnesota, la respuesta de un sector de los aficionados ha sido especialmente negativa. Decenas han amenazado con cancelar sus abonos e incluso pedir reembolsos, mostrando una resistencia al cambio que contrasta con las políticas de inclusión que promueve la NFL.

Más allá de la polémica, esta decisión de los Vikings marca un momento histórico. El deporte profesional está evolucionando hacia modelos más inclusivos y representativos, y gestos como este podrían sentar precedentes importantes para que todas las personas, sin importar su género, encuentren un lugar en el espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos.

Louie también se suma a la escuadra de porristas | Captura

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Corte de Nevada permite que proceda demanda de Jon Gruden contra la NFL y Goodell