¿Dónde ver la Temporada 2025 de la NFL en México?

La pretemporada de la NFL ya comenzó y con ello las emociones por la Temporada 2025 llegaron con creces. Philadelphia Eagles intentará hacer valer su poderío y refrendar el trofeo Vince Lombardi que obtuvieron ante Kansas City Chiefs; aunque varios equipos buscarán hacer valer sus contrataciones y renovaciones.

La NFL ofrece una gran cantidad de partidos por temporada, por lo que las opciones para seguir a cada equipo son bastante amplias. En nuestro país, varias cadenas televisivas cuentan con un sinfín de ofertas de entretenimiento, sin embargo, muy pocas son por televisión abierta.

Canales de televisión abierta

La televisión por cable tendrá solo a TUDN con el ya tradicional Blitz, todos los domingos a las 12 del día; para dar paso al juego dominical de las tres de la tarde. Los canales habituales en los que Televisa que transmiten la NFL son el Canal 5 y Canal 9.

Canales de televisión de paga

Por su parte, ESPN y Fox Sports México cuentan con la transmisión de algunos juegos exclusivos. ESPN cuenta con los Sunday y Monday Night Football; mientras que Fox cuenta con juegos dominicales de medio día y con el Thursday Night Football.

Streaming

De igual forma, las plataformas de streaming se han vuelto una gran opción -aunque más cara- para ver la NFL. La propia liga ofrece el NFL Game Pass, para ver todos los juegos en vivo; aunque también están Disney + y ViX.

