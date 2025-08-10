NFL 2025: Las franquicias con un Super Bowl o más que acumulan largas sequías

La temporada 2025 de la NFL está por comenzar y, como cada año, hay un grupo de franquicias que sueñan con romper una racha negativa y volver a levantar el trofeo Vince Lombardi.

De las 32 franquicias que actualmente conforman la liga, 20 ya han conquistado al menos una vez el Super Bowl. Sin embargo, varias de ellas llevan décadas alejadas de la gloria.

New York Jets – Último Super Bowl: 1969

Los Jets han pasado de ser campeones a convertirse en una de las franquicias con más dificultades en la NFL. Su único título fue en el Super Bowl III, disputado en 1969, por lo que acumulan ya 56 años de sequía.

Miami Dolphins – Último Super Bowl: 1974

La dinastía de los Dolphins en los años setenta fue histórica. En 1973 conquistaron el único Super Bowl de manera invicta y, un año después, repitieron el título. No obstante, desde su victoria en el Super Bowl VIII (1974) no han vuelto a coronarse.

Las Vegas Raiders – Último Super Bowl: 1984

Los Raiders han cambiado de ciudad varias veces —de Oakland a Los Ángeles, luego de regreso a Oakland y, más recientemente, a Las Vegas—, pero no han podido regresar a la cima. Su último título fue en 1984 (Super Bowl XVIII), y aunque en 2003 estuvieron cerca de romper la sequía, el Vince Lombardi se les escapó. Ya son 41 años sin campeonatos.

Raiders gana el Super Bowl VII | Raiders

Chicago Bears – Último Super Bowl: 1986

Los Bears son una de las franquicias más tradicionales de la NFL, pero en la era del Super Bowl no han logrado refrendar aquellas viejas glorias. Desde su triunfo en el Super Bowl XX (1986) no han vuelto a ser campeones.

Washington Commanders – Último Super Bowl: 1992

La última vez que Washington levantó el Vince Lombardi fue en 1992, cuando todavía llevaban el nombre de Redskins y vencieron a los Buffalo Bills. Han pasado 33 años desde entonces sin volver a consagrarse.

Washington Redskins 1992 | NFL

