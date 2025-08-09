Cam Little anotó un gol de campo de 70 yardas en pretemporada ante los Steelers

La temporada de la NFL está cerca de comenzar y la pretemporada nos ha dado mucha emoción, teniendo a Cam Little, kicker de los Jacksonville Jaguars, como protagonistas en la semana uno de estos partidos.

En el encuentro ante los Pittsburgh Steelers, que estaba siendo parejo hasta el tercer cuarto, Cam Little hizo historia conectando un gol de campo de 70 yardas, justo en la última jugada del segundo cuarto del partido.

Cam tomó el ovoide en la yarda 40 del propio terreno de los Jaguars, faltando un segundo para terminar la primera mitad del juego y con el equipo perdiendo por ocho puntos.

A pesar de la anotación de Little, los Jaguars terminaron perdiendo el juego 31-25, por los Steelers jugaron Mason Rudolph y Skylar Thompson, Cam Little estuvo perfecto, logrando cuatro de cuatro goles de campo.

¿Por qué no es récord de la NFL el gol de campo de Cam Little?

El gol de campo de Cam Little es el más largo en la historia de la NFL, eso es seguro, pero el intento de 66 yardas de Justin Tucker, pateador de los Baltimore Ravens fue en un partido de temporada regular, por lo que mantiene el récord.

En caso de que Little repita la hazaña en uno de los 17 partidos de la temporada, Cam tendrá el nuevo récord del gol de campo más largo en la historia de la National Football League. Los Jaguars arrancan la campaña regular el próximo siete de septiembre contra los Carolina Panthers.

