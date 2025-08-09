Morice Norris manda mensaje tras la aparatosa lesión que sufrió ante Atlanta Falcons

Las lesiones son el pan de cada día en la NFL, y no se digan las lesiones en la cabeza. La pretemporada de la mejor liga del mundo vivió uno de sus momentos más amargos con la lesión del back defensivo de los Detroit Lions, Morice Norris, quien recibió un fuerte, pero accidental golpe por parte del corredor Nate Carter, de Atlanta Falcons.

El juego se suspendió por decisión de los jugadores de ambos equipos, por lo impactante que fue la lesión de Norris. Tras ser trasladado a un hospital cercano, el jugador reapareció en sus redes sociales mandando un mensaje de alivio para todos, pues aclaró que se encuentra bien.

La fuerte reacción | AP|

El mensaje de Morice Norris

El joven y talentoso defensor de la Ciudad del Motor compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que dejó un mensaje y un versículo bíblico. "Amén, amén. Estoy bien, hermano, no se preocupen. Aprecio todas las veces que han preguntado por mí y el cariño".

Su primer mensaje | CAPTURA DE PANTALLA|

Detroit también compartió su estado de salud

De igual forma, el conjunto de Detroit Lions compartió en la noche de ayer detalles sobre el estado de salud de Morice. En dicho mensaje, el equipo que fue el sembrado número uno de la Conferencia Nacional la temporada pasada, añadió que el defensivo se encuentra estable y fuera de peligro.

"Morice Norris se encuentra estable y conserva sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades. Permaneció en observación en el Hospital Grady Memorial de Atlanta durante la noche del viernes", agregó el equipo de los Leones.

Unión | AP|

