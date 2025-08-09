Shedeur Sanders firma gran debut en pretemporada con dos pases de anotación

Shedeur Sanders no tuvo problemas para adaptarse a la NFL, tal como predijo su padre, Deion Sanders.

El mariscal de campo novato de los Cleveland Browns completó 14 de 23 pases para 138 yardas con dos pases de touchdown en la primera mitad a Kaden Davis en su debut de pretemporada de la NFL, cuando los Browns vencieron a los Carolina Panthers 30-10 el viernes por la noche.

Sus anotaciones

El primer marcador, un pase de touchdown de 7 yardas a Davis entre dos defensores, llevó a su padre y al ex entrenador en jefe de Colorado, Deion Sanders, a utilizar las redes sociales.

Sanders cerró la primera mitad con un golpe de touchdown de 12 yardas a Davis en el medio para dar a los Browns una ventaja de 14-7. Fue 11 de 18 pases para 103 yardas sin pérdidas de balón en la primera mitad. Lideró otra unidad de touchdown en el tercer cuarto y terminó con 19 yardas corriendo en cuatro acarreos.

Shedeur Sanders lo llamó un sueño hecho realidad, pero dijo que podría haber jugado mejor.

"No siento que haya aprovechado al máximo la oportunidad, pero es algo de lo que aprender", dijo Shedeur Sanders. "Solo siendo consistentes, pudimos recuperarnos. Sinceramente, no siento que estuviera agudo en absoluto. Creo que hoy estuve bien".

Los Panthers ayudaron al éxito de Sanders. Carolina amortiguó un retorno de despeje a los 10 en el segundo cuarto, y los Browns se recuperaron. Sanders salió y disparó la pelota entre dos defensores a Davis en una jugada de segundo y 7 para empatar en 7 en el segundo cuarto.

El tiro de anotación se produjo después de que las primeras tres unidades de Cleveland no dieran lugar a puntos contra la defensa del primer equipo de Carolina. Ambos pases de TD vinieron en contra de los respaldos de Carolina.

Hubo algunos buenos y algunos malos al principio de la ex estrella de Colorado contra la defensa del primer equipo de los Panthers.

Parecía cómodo en el bolsillo y mostró su movilidad en la segunda unidad cuando rompió el bolsillo en una jugada de pases de tercero y 9 y corrió por una ganancia de 10 yardas para mover las cadenas. Pero, dos jugadas después, derribó a un Jamari Thrash abierto en un despliegue y los Browns convirtieron la pelota en downs después de que los Panthers explotaran una jugada de pase de cuarto y 1.

Los Browns han estado luchando contra lesiones en el mariscal de campo, lo que llevó a Sanders a comenzar.

