Smith y Crosby, de los Raiders, hacen gestos obscenos hacia los fanáticos de los Seahawks

El mariscal de campo de los Raiders de Las Vegas, Geno Smith, y el ala defensiva Maxx Crosby fueron captados en videos haciendo gestos obscenos hacia los fanáticos de los Seahawks de Seattle cuando ingresaban al campo antes de su partido de pretemporada el jueves por la noche.

Sanciones económicas posteriores

El safety de los Detroit Lions, Brian Branch, fue multado con 10,128 dólares por hacer un gesto similar a los fanáticos de los Green Bay Packers en noviembre pasado, según Pro Football Talk. Varios vídeos de las acciones de Smith y Crosby circularon en las redes sociales el viernes.

Un video mostró al equipo reunido, listo para entrar al campo. Se ve a Crosby saltando, aparentemente hablando con los aficionados e intentando agarrar un cartel. Smith se une a Crosby saltando y mirando hacia los aficionados. Mientras el equipo comienza a correr hacia el campo, Smith hace un gesto obsceno a los aficionados, y Crosby inmediatamente hace el suyo.

Respuesta a las burlas

Al menos un aficionado parecía estar burlándose de los jugadores antes de que se hicieran los gestos. Un cartel decía: “¿Mayor busto: Geno o JaMarcus Russell?” Los entonces Oakland Raiders seleccionaron a Russell en primera posición en 2007, pero tuvo un récord de 7-18 ya que el mariscal de campo titular jugó solo tres temporadas.

Smith fue el titular de los Seahawks durante las últimas tres temporadas antes de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Sustituyó a su exentrenador, Pete Carroll, cuando los Raiders lo adquirieron mediante intercambio. El partido del jueves terminó 23-23.

