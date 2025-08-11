NFL: Jason Brownlee se perfila como la nueva figura de los Kansas City Chiefs

A pesar de perder el pasado Super Bowl por un avasallador 40-22 ante las Philadelphia Eagles, los Kansas City Chiefs se mantienen como uno de los equipos a seguir este año en la NFL. Por ello, la franquicia de Misuri ha aprovechado la pretemporada para preparar sus mejores armas.

En ese contexto, Jason Brownlee es una de las revelaciones que el cuerpo de entrenadores comandados por Andy Reid se topó durante el campamento de entrenamiento. Lo anterior de acuerdo con el reportero Matt McMullen, quien destacó que el receptor de 26 años.

Jason Brownlee espera una oportunidad con los Chiefs | AP

Brownlee, la inesperada estrella de los Chiefs

Según la fuente mencionada, el exreceptor de los New York Jets se ha lucido durante los entrenamientos. Por ello el equipo ha empezado a tomarlo como un candidato serio para conformar el roster al inicio de la campaña.

El originario de Mississippi además ya hizo una anotación en el partido amistoso contra Arizona Cardinals, por lo que está en la competencia para ganarse un lugar en el equipo. Su candidatura toma relevancia en un contexto de incertidumbre en cuanto a la ofensiva de los Chiefs.

Brownlee podría ser la nueva figura de los Chiefs | AP

Una oportunidad de renovar la ofensiva

El ala cerrada estrella del equipo, Travis Kelce, ya no está en su mejor momento físico. Desde la temporada pasada, el veterano jugador bajó considerablemente sus números, por lo que el equipo necesita pensar en otras opciones.

A ello se suma que Rashee Rice muy probablemente reciba una suspensión por su participación en un choque de varios autos en 2024. Según reportes, el receptor de 25 años conducía a alta velocidad y de forma imprudente, que lo que provocó un accidente con varías personas heridas seriamente; por ello, los Chiefs necesitan alternativas y Brownlee ha levantado la mano.

Brownlee tuvo una anotación ante los Cardinals | AP