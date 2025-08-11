NFL teme por tiroteo; da recomendaciones a los equipos para reforzar seguridad

La NFL recomendó reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones de los equipos y de la Liga tras un tiroteo el mes pasado en un rascacielos de Manhattan por un hombre armado que, según las autoridades, tenía como objetivo la sede de la misma NFL.

El memorando, que fue enviado a todos los equipos este fin de semana, describió tres recomendaciones de cambio en los protocolos de seguridad. Serán revisados en una reunión especial de la Liga el 26 de agosto.

El atacante tenía como objetivo el edificio de la NFL I AP

¿Qué recomendó la NFL ante tiroteo?

"En momentos como estos, recordamos que la seguridad no es una función secundaria. Es fundamental", reza el memorando.

Las medidas mejoradas recomendadas incluyen: evaluaciones de amenazas actualizadas en cada instalación de equipo y de la Liga para asegurar que los riesgos sean identificados y mitigados con precisión; presencia de oficiales armados en las instalaciones de los equipos y de la Liga siempre que los jugadores o miembros del personal estén presentes; control de armas para cualquier persona que busque ingresar a una instalación de equipo o de la liga, incluyendo el uso de detectores de metales y escáneres de rayos X para bolsas, similar al proceso para obtener entrada a los partidos.

Memorial para las víctimas en NY I AP

'La seguridad es una prioridad': NFL

"El comité reconoce que estos cambios afectarán las operaciones diarias y requerirán una inversión de tiempo, coordinación y recursos", indicó el memorando. "Sin embargo, no hay prioridad más alta que la seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en y alrededor de nuestras instalaciones".

Tirador iba por ataque a la NFL

Los investigadores creen que Shane Tamura, de 27 años, de Las Vegas, intentaba llegar a las oficinas de la NFL después de disparar a varias personas en el vestíbulo del edificio, y luego a otra en una oficina del piso 33 el 28 de julio, antes de suicidarse, dijeron las autoridades.

La ciudad de NY, tras el ataque el mes pasado I AP

La policía dijo que Tamura tenía un historial de enfermedades mentales, y una nota incoherente encontrada en su cuerpo sugería que tenía una queja contra la NFL por una afirmación de que sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa que solo puede diagnosticarse examinando el cerebro después de que una persona muere.

Tamura jugó futbol americano en la escuela secundaria en California hace una década, pero nunca en la NFL.

