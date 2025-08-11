Brian Schottenheimer sobre la nueva serie de los Cowboys: "Estoy emocionado por verla"

La expectativa crece en torno a la nueva serie documental de Netflix, "El equipo de América: El apostador y sus vaqueros", que se estrenará el 19 de agosto y que narrará la historia de Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, desde sus primeros pasos en el negocio hasta llevar a la franquicia a convertirse en el equipo dominante de la NFL en la década de 1990.

Netflix describe la serie como un retrato íntimo con entrevistas exclusivas a leyendas como Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith y Deion Sanders, además de los entrenadores Jimmy Johnson y Barry Switzer. También contará con testimonios de figuras políticas y de la cultura pop como George W. Bush, Phil Knight (fundador de Nike) y el magnate de medios Rupert Murdoch.

El actual coordinador ofensivo de la Estrella Solitaria, Brian Schottenheimer, compartió su entusiasmo por el lanzamiento de la serie, destacando el valor emocional que tendrá para él.

"He aprendido mucho durante estos últimos años. Estoy emocionado por verlo, porque es una increíble historia con mucha tradición, y creo que viendo atrás podré sentirme más identificado y significará más para mí. Además, el haber podido convivir con aquellos chicos, tiene más valor para mí la serie... Cualquier tiempo que puedes celebrar éxito y ganar un Super Bowl es interesante. Además, es importante ver cuando las cosas no iban tan bien y lograron aprender y mejorar de ello", declaró.

"El equipo de América: El apostador y sus vaqueros" promete no solo revivir la era dorada de los Cowboys, sino también mostrar los desafíos internos y decisiones que marcaron su destino. Con una mezcla de historia deportiva, política y cultura pop, la serie se perfila como una cita imperdible para los fanáticos de la NFL y del deporte en general.

