¡Pide su cambio! Micah Parsons no quiere permanecer en Dallas Cowboys

Una de las noticias más importantes dentro de la NFL llegó desde las oficinas de los Dallas Cowboys. Lo que parecía una novela habitual entre Jerry Jones y Micah Parsons, terminó por ser una completa ruptura entre el defensivo y la escuadra de la Estrella Solitaria; ya que por medio de sus redes sociales anunció su descontento.

Una extensa carta por parte del caza cabezas reveló sus razones por las cuales pidió su cambió del conjunto de Dallas, expresando que nunca pudo llegar a un acuerdo con la dirigencia precedida por Jerry Jones. El dos veces All-Pro destacó su carta al final con una frase demoledora: "Ya no quiero jugar con los Cowboys".

Parsons | AP|

"Hice todo lo posible para demostrar que quería ser un Cowboy y llevar la estrella en mi casco. Quería jugar frente a la mejor afición del deporte y volver a formar parte de este equipo de América. El equipo al que mi padre y yo crecimos animando en Harrisburg, Pensilvania. Lamentablemente, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero que me obliguen a cerrar negociaciones sin la presencia de mi agente", comentó Parsons.

De igual forma, el jugador agregó que presentó su cambio formal al vicepresidente del equipo. "Ya no quiero que me ataquen por lesionarme mientras jugaba por la organización, por nuestra afición y por mis compañeros. Ya no quiero que se creen y difundan historias sobre mí en los medios. Me mantuve en silencio a propósito con la esperanza de lograr algo. He presentado mi solicitud de intercambio personalmente a Stephen Jones".

Parsons | AP|

Mal manejo

Una vez más, Jerry Jones cometió un error al no firmar al instante a sus estrellas, como lo fue en años anteriores con Dak Prescott o el mismo CeeDee Lamb. El dueño, presidente y gerente general de Dallas tendrá que hacer algo si quiere mantener a uno de los mejores jugadores en su posición.

El legado de Parsons

El egresado de la Universidad de Penn State tuvo unos años con números de escándalo en la Estrella Solitaria. El defensivo registró 52.5 capturas en sus primeras cuatro temporadas, siendo una de las mayores cifras en la historia de los Vaqueros.

¿Se va? | AP|

