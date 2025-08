NFL 'estrena' tecnología para medir avance avance de primero y 10

La NFL está estrenando. El futbol americano regresó tras cinco meses de espera pues, este jueves se llevó a cabo el primer juego de pretemporada abriendo oficialmente el año de NFL. El duelo entre los Chargers y los Lions, no sólo abrió la temporada sino que, también estrenó nueva tecnología.

Desde abril se había dado a conocer que habría cambios a la NFL, entre ellos, la implementación de tecnología para medir el avance de los equipos a la ofensiva, eliminando así la famosa cadena operada por personas. Algo que ya se había probado durante la pretemporada pasada.

Se estrenó tecnología | AP

Ahora, la tecnología Hawk-Eye (la misma del Tenis profesional) de Sony llegó a la NFL para realizar mediciones virtuales del yardaje por avanzar. Esta tecnología ya entró en uso en el primer partido de pretemporada en el juego por el Salón de la Fama entre Los Ángeles y Detroit.

En el juego realizado en Canton, Ohio pudimos ver por primera vez esta nueva tecnología en uso pues, la NFL utilizó la línea virtual empezando el segundo cuarto para poder determinar si los Lions habían superado o no las 10 yardas necesarias. Al final, la tecnología dictaminó que les faltaba un poco para el 1ro y 10.

Estrenaron tecnología de yardaje | X

Es importante mencionar que, la cuadrilla de la cadena no desaparecerá pues, los encargados de medir seguirán estando en el emparrillado, pero sólo como un respaldo de Hawk-Eye.

Seguirán en el juego como apoyo | AP

Introducing the new virtual measurement system for first downs, which allows the NFL to accurately and efficiently measure the distance between the spotted ball and the line to gain. pic.twitter.com/QvlsSmWnSo

— NFL (@NFL) August 1, 2025