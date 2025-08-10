NFL 2025: Los récords que apuntan a romperse esta temporada en el emparrillado

En cualquier liga o deporte, las marcas están para romperse, y la NFL no es excepción. Temporada tras temporada, varios jugadores o equipos escriben su nombre con letras doradas, por lo que de cara a la campaña 2025, repasamos los récords que se pueden romper en la mejor liga del mundo.

Josh Allen fue MVP

Aaron Rodgers en busca de Brett Favre

Aaron Rodgers tendrá una última oportunidad dentro del emparrillado para lograr algo importante, pues los Acereros de Pittsburgh tienen algo de expectativas sobre el veterano mariscal de campo. Pese a que su estadía en los Jets no fue la mejor, Rodgers logró llegar a los 500 pases de touchdown en Temporada Regular, pero tiene en la mira una nueva marca.

El exmariscal de campo de Green Bay busca superar en la lista de los jugadores con más pases de anotación a su mentor, Brett Favre, quien lo supera por apenas cinco touchdowns más. 'El General' tiene en su haber 508 pases a las diagonales, mientras que Aaron tiene 503.

Alumno y maestro

En busca de entrar al club de las 1000 recepciones

Pocos son los jugadores que han llegado a más de 1000 recepciones en la NFL, aunque varios podrían llegar a dicha cifra este año. El más cercano es DeAndre Hopkins, quien solo necesita de 16 atrapadas más para entrar a la historia. El jugador de los Raven perdió protagonismo, pero su calidad continúa en lo más alto.

Hopkins

Los imposibles

Cada año salen a la luz los récords más difíciles de romper, sin embargo, no está demás mencionar. Entre los más impresionantes están las 5,477 yardas y 55 TD por temporada de Payton Manning; las 22.5 capturas de quarterback Michael Strahn y T.J. Watt; y la que estuvo a punto de romperse la temporada pasada, las 2,105 yardas terrestres de Eric Dickerson.

