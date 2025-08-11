NFL: Matthew Stafford sigue sin entrenar con los Ramos y está en duda para la Semana 1

El mariscal de campo Matthew Stafford no participó en la práctica del lunes con los Rams de Los Ángeles, pese a que estaba programado para integrarse a las actividades individuales. A sus 37 años, el campeón del Super Bowl continúa lidiando con un disco agravado que le provoca dolor en la espalda, lo que ha impedido que entrene en el campamento de verano y en la pretemporada 2025.

El entrenador Sean McVay había anunciado que Stafford trabajaría de forma limitada, pero el quarterback apareció en el complejo de entrenamiento de Woodland Hills con ropa de calle.

“No se sintió lo suficientemente bien y no pensamos que fuera lo correcto en función de cómo se despertó hoy”, explicó McVay.

El sábado pasado, Stafford realizó cerca de 70 lanzamientos durante un entrenamiento previo al juego de pretemporada contra los Dallas Cowboys, pero su espalda “no respondió de la forma que quería”, indicó McVay. El estratega agregó que desconoce si el mariscal de campo intentará entrenar este martes y aseguró que nunca se ha contemplado una cirugía para atender la lesión.

Rams estructurarán plan especial para el debut ante Houston

Aunque McVay ha minimizado la gravedad del problema, admitió que no está seguro de que Stafford podría jugar si hoy fuera temporada regular. El equipo planea diseñar un plan de trabajo para que el quarterback esté en la mejor forma posible de cara al debut del 7 de septiembre contra los Houston Texans.

Stafford, primera selección global del Draft 2009 y líder de los Rams hacia el título del Super Bowl LVI, afronta su decimoséptima temporada en la NFL. En caso de no estar disponible, Jimmy Garoppolo es el mariscal de campo suplente, aunque tampoco participará en la pretemporada.

Los partidos de exhibición de los Rams quedarán en manos de Stetson Bennett, quien tuvo una destacada actuación en la victoria 31-21 sobre Dallas.

