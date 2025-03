Vikings respaldan a JJ McCarthy pero aún no lo nombran titular

Los Vikings de Minnesota han decidido avanzar con J.J. McCarthy como su quarterback titular esta temporada después de optar por no ofrecer un contrato a Aaron Rodgers, a pesar de rumores que los acercaban. El problema es que, hasta el momento los Vikings no han hecho oficial la titularidad del QB.

Durante la última semana, se informó ampliamente que Rodgers estaba interesado en unirse a su antiguo rival de división durante su paso con los Packers de Green Bay, y los directivos de los Vikings se tomaron su tiempo para considerar la audaz decisión de incorporar a un jugador de 41 años.

Rechazaron firmar a Rodgers | AP

A pesar de estos rumores, los Vikings, han expresado nada más que confianza en McCarthy y su salud desde que terminó la temporada pasada, “Quiero que pueda salir y jugar libremente y dejar que su talento se imponga, así que todos estos pasos, todo lo que ha aprendido este último año le permitirá hacerlo”, dijo el gerente general Kwesi Adofo-Mensah el mes pasado en el scouting combine de la NFL. “Estamos emocionados por su composición. Ha sido todo lo que queremos que sea, y estamos entusiasmados por su futuro.”

Respaldaron al QB | AP

No lo han nombrado titular

A pesar del respaldo demostrado durante esta agencia libre, el equipo aún no ha hecho oficial que MCCarthy será el QB titular del equipo. Aun así, el QB aseguró que no le molesta pues debe ganarse este reconocimiento durante los campamentos de entrenamiento

“Estoy contento de que no lo hayan hecho, porque intento ganármelo cada día. Y, no quiero que sea algo que me entreguen. Es un privilegio tal y una oportunidad recibir esa posibilidad, y solo voy a tratar de aprovecharla cada día", mencionó McCarthy en entrevista con Kay Adams

Quiere ganarse la titularidad | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: Movimientos más destacados en la agencia libre y temporada baja