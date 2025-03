¿Extraña a los Packers? Aaron Rodgers quiere firmar con un equipo con cultura similar a Green Bay

La agencia libre de Aaron Rodgers en la NFL se ha prolongado más de lo esperado y aún no tiene un desenlace claro. Actualmente, solo dos equipos parecen estar en la contienda por el cuatro veces MVP: los Pittsburgh Steelers y los New York Giants. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado significativamente, y lo que Rodgers busca en su próximo equipo sigue siendo un enigma.

El pasado viernes, Rodgers visitó las instalaciones de los Pittsburgh Steelers, donde pasó varias horas recopilando información sobre la franquicia. A pesar de su interés en la organización, salió sin firmar un contrato, dejando abierta la posibilidad de que continúe explorando sus opciones.

Sigue sin equipo | AP

¿Qué Busca Aaron Rodgers en su Nuevo Equipo?

Después de dos temporadas difíciles con los New York Jets, Rodgers parece estar buscando un lugar donde pueda cerrar su carrera en una mejor nota. Según Albert Breer de Sports Illustrated, el mariscal de campo extraña la estabilidad y cultura de Green Bay, equipo donde jugó durante 18 temporadas.

"Si bien el dinero siempre es un factor en la NFL, no creo que lo sea en este caso particular, ni con los New York Giants ni con los Steelers. En este momento, creo que la decisión de Rodgers dependerá de lo que él considere la mejor situación futbolística", escribió Breer. "Y en ese sentido, he oído que Rodgers busca una cultura como la de Green Bay".

Extraña a los Packers | AP

Este nuevo aprecio por los Green Bay Packers puede estar influyendo en su indecisión. A pesar de su turbulenta salida del equipo, Rodgers ha expresado en privado que valora la estabilidad y consistencia que experimentó en Wisconsin, dos atributos que no encontró con los Jets.

El Futuro de Rodgers Sigue en el Aire

Mientras la agencia libre continúa, Rodgers sigue sin un destino definido. Los Steelers y los Giants parecen ser sus principales opciones, pero su deseo de encontrar un entorno estable y competitivo podría complicar su decisión. La espera sigue, pero con cada día que pasa, el panorama se va esclareciendo un poco más.

Sigue contemplando opciones | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: Aaron Rodgers y Steelers no llegan a un acuerdo tras reunión