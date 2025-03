NFL: Aaron Rodgers y Steelers no llegan a un acuerdo tras reunión

Aaron Rodgers quiere seguir jugando futbol americano y podría hacerlo en Pittsburgh.

El cuatro veces MVP de la NFL se reunió el viernes con los Steelers, según informó una persona con conocimiento de la visita a The Associated Press. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque la reunión no se hizo pública. Rodgers pasó varias horas en las instalaciones del equipo recopilando información, pero se fue sin firmar un contrato.

Rodgers l CRÉDITO:AP

Pittsburgh actualmente tiene una vacante en la posición de quarterback

Justin Fields, quien junto a Russell Wilson llevó a los Steelers a un récord de 10-7 y el boleto a los playoffs la temporada pasada, firmó con los Jets la semana pasada. Wilson es agente libre, pero no parece ser parte de los planes de Pittsburgh para 2025.

Los Steelers firmaron al veterano suplente Mason Rudolph con un contrato de dos años a principios de esta semana, pero aún tienen mucho espacio en su plantel para otro brazo o dos.

Rodgers sin prisa

Rodgers, de 41 años, parece no tener prisa por tomar una decisión. Ha pasado tiempo en California recientemente ponderando si afronta una 21ra temporada.

El enfoque metódico de Rodgers no fue bien recibido por Cam Heyward, el capitán de la defensa de los Steelers. El cuatro veces All-Pro expresó su frustración en su podcast a principios de esta semana.

“Ya sea que quieras ser un Pittsburgh Steeler o no, es así de simple”, dijo Heyward. “Esa es la propuesta. Si quieres que te reclute, esa es la propuesta de reclutamiento. Pittsburgh Steelers. Si quieres ser parte de esto, así sea. Si no, no me afecta”.

Rodgers podría estar buscando terminar su carrera con una mejor nota tras dos temporadas turbulentas en Nueva York.

Un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo a pocos snaps de su primer juego con los Jets en 2023 terminó con su temporada. Regresó el otoño pasado a los 40 años y lanzó 28 pases de touchdown y 11 intercepciones, pero los Jets terminaron con una marca de 5-12.

NFL l CRÉDITO:AP

El entrenador de Pittsburgh Mike Tomlin ha sido un admirador de Rodgers durante mucho tiempo. Llevó a los Packers de Green Bay a una victoria sobre Tomlin y los Steelers en el Super Bowl tras la temporada de 2010.

Pittsburgh quiere salir de una década de ser un equipo bastante bueno, pero que reiteradamente cae temprano en los playoffs.

La sala de quarterbacks de los Steelers ha tenido una puerta giratoria desde que Ben Roethlisberger se retiró tras la temporada de 2021. Quien comience en la primera semana en septiembre será el quinto quarterback del equipo al inicio de la campaña en tantos años, tras Roethlisberger, Mitch Trubisky, Kenny Pickett y Fields.

Un año después de que los Steelers firmaran a Wilson a bajo costo tras su salida de Denver, podrían estar apostando nuevamente por un jugador con credenciales de Salón de la Fama pero con mucha carga encima.

