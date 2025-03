Stefon Diggs firma acuerdo con los New England Patriots

Los Pats tienen un nuevo receptor. Tras semanas de incertidumbre, el veterano Stefon Diggs finalmente firmó con un nuevo equipo tras no renovar su contrato con Houston Texans. Ahora el WR se une a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Diggs había pasado las últimas semanas como agente libre buscando un nuevo equipo para competir por un Super Bowl. Ahora se une a la franquicia más exitosa del Siglo XXI, pero en un momento de reconstrucción. El WR se une con un contrato de tres años y 69 millones de dólares, es decir 23 millones anuales.

Viene de una fuerte lesión | AP

El WR llega a los Pats tras una temporada decepcionante. Esto debido a que, llegó a Houston en busca de ayudar a CJ Stroud a competir en los Playoffs, sin embargo, una lesión en los ligamentos de la rodilla en la Semana 8 lo dejó fuera el resto de la temporada.

Ahora, tras firmar con los Patriots, Diggs se une al cuarto equipo en su carrera, después de haber disputado cinco temporadas con los Minnesota Vikings, otras cuatro con los Buffalo Bills y una más con los ya mencionados Texans.

Regresa a la AFC Este | AP

Diggs aportará experiencia en su nuevo equipo pues, cuenta ya con 144 juegos disputados, en los cuales ha logrado 857 recepciones para 10491 yardas, y 70 anotaciones. Además, en seis de sus 10 temporadas, el WR ha superado las mil yardas.

El nuevo receptor de Nueva Inglaterra llega al equipo para ser el líder en el grupo de receptores y en el vestidor. Junto con Diggs, Drake Maye tendrá a Kendrick Bourne, Javon Baker, DeMario Douglas y Mack Hollins cómo receptores, así como a Hunter Henry y Austin Hooper como sus alas cerradas.

BREAKING: Patriots to sign WR Stefon Diggs to a 3-year, $69M deal. (via @RapSheet) pic.twitter.com/gbjmxkv1Mf

— NFL (@NFL) March 25, 2025