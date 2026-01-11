Inter de Milán y Napoli empatan en partido clave en la carrera por el título de la Serie A

El Inter y el Napoli protagonizaron el partido más relevante de la Jornada 20 en la Serie A este fin de semana. En un Estadio Giuseppe Meazza colmado, ambas escuadras repartieron unidades tras un empate 2-2 que cumplió con todas las expectativas previas. Este resultado permite a los locales conservar el liderato, mientras que el conjunto napolitano se ubica en la tercera posición.

En acción | AP

¿Cómo fue el empate entre Inter de Milán y Napoli?

El marcador se abrió temprano para el conjunto neroazzurro gracias a una jugada colectiva de alta precisión en el minuto 9. Lautaro Martínez y Marcus Thuram conectaron para asistir a Federico Dimarco, quien apareció libre por la banda izquierda del campo. El carrilero definió de primera intención al segundo palo del guardameta visitante, que desató la euforia de los fanáticos en la capital lombarda.

La reacción del equipo dirigido por Antonio Conte no se hizo esperar y el empate llegó antes de cumplirse la primera media hora. Eljif Elmas proyectó un centro rasante desde el sector izquierdo que encontró a Scott McTominay bien posicionado en el área. El exjugador del Manchester United remató con su pierna izquierda a los 26 minutos para establecer la igualdad transitoria en el marcador.

El segundo tiempo inició con una intensidad renovada y aproximaciones peligrosas en ambas áreas de la cancha. Vanja Milinković-Savić, el arquero español del Napoli, sostuvo a su equipo con intervenciones clave ante los remates de los delanteros interistas. Por su parte, el danés Rasmus Hojlund desperdició una oportunidad inmejorable de poner en ventaja a la visita tras un despeje largo de su portero.

Festejo | AP

La polémica del encuentro llegó al minuto 70 tras una dura entrada de Amir Rrahmani sobre el mediocampista Henrikh Mkhitaryan. Aunque el juez principal no advirtió la infracción inicialmente, el sistema de videoarbitraje intervino para sancionar la pena máxima correspondiente. Durante la revisión, el técnico Antonio Conte resultó expulsado por protestar de forma airada y patear un objeto cerca del banquillo.

Hakan Calhanoglu asumió la responsabilidad del cobro del penalti con la jerarquía que lo caracteriza en estos duelos. El volante turco definió con sutileza al palo cambiado del arquero rival, para que el balón ingresara tras rozar el poste derecho. Con este tanto a los 73 minutos, el Inter parecía encaminarse a una victoria crucial para distanciarse del Milan.

Napoli consigue agónico empate

Sin embargo, el Napoli volvió a golpear mediante su figura escocesa cuando el reloj marcaba los 80 minutos de tiempo corrido. Scott McTominay aprovechó un nuevo desajuste en la última línea defensiva del Inter para conectar una media volea espectacular en el aire. El impacto seco venció la resistencia de Yann Sommer y decretó el empate final que amargó la fiesta de los locales.

A pesar del asedio constante, el muro defensivo del Napoli resistió los embates hasta el pitazo final del árbitro principal. La lucha por el Scudetto en este 2026 se mantiene abierta y apasionante con tres equipos peleando la zona alta de la tabla.

Festejo | AP



