Ataques armados en Tulum dejan dos muertos, entre ellos un turista argentino

La violencia sacudió nuevamente a Tulum, Quintana Roo, luego de que se confirmara la muerte de un turista argentino tras un ataque armado ocurrido en el cenote Vesica, uno de los espacios recreativos más concurridos por visitantes nacionales y extranjeros. El hombre perdió la vida después de ser trasladado a un hospital, donde no logró sobrevivir a las heridas de bala.

Los hechos violentos generaron preocupación entre turistas y autoridades diplomáticas./ FB: El Imparcial de Tulum

En el mismo ataque resultaron lesionados Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, así como Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Ambos fueron hospitalizados y permanecen bajo observación médica, de acuerdo con los reportes oficiales.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en el cenote Vesica?

El tiroteo se registró mientras se realizaba un evento con música electrónica, cuando sujetos armados abrieron fuego dentro del cenote, provocando pánico entre los asistentes. La agresión generó una estampida, obligando a decenas de personas a huir del lugar para resguardarse.

Autoridades reforzaron la vigilancia en la zona hotelera tras los hechos violentos registrados en el municipio./ FB:El Imparcial de Tulum

El episodio ocurrió en un espacio que se promociona como exclusivo para el turismo internacional, lo que intensificó la preocupación por la seguridad en zonas recreativas del llamado “Noveno Municipio”, donde hechos similares se han repetido en los últimos meses.

La jornada violenta había comenzado horas antes. Durante la madrugada del mismo viernes, alrededor de las 5:00 horas, se registró otro ataque armado en el Festival Tehmplo, también en Tulum, donde al menos seis detonaciones de arma de fuego provocaron la muerte de un ciudadano mexicano y sembraron el pánico entre los asistentes.

Segundo ataque y alertas en el sector turístico

Con este segundo hecho, se confirmó que dos personas murieron en ataques armados distintos ocurridos el mismo día en eventos recreativos del municipio. Autoridades investigan si ambos episodios están relacionados o si se trata de hechos independientes.

La reiteración de ataques armados ha impactado la imagen de Tulum como destino turístico internacional./ FB

Tras los ataques, policías municipales reforzaron recorridos y vigilancia en la zona hotelera y puntos turísticos de Tulum. Sin embargo, la reiteración de hechos violentos en fiestas y sitios de alto perfil ha afectado seriamente la percepción de seguridad del destino.

Autoridades locales y estatales han reiterado su compromiso por mantener el atractivo internacional del municipio, aunque la escalada de violencia ha sido señalada como una reacción del crimen organizado frente a recientes operativos y detenciones realizadas por el gobierno federal en distintos estados del país.

El asesinato del turista extranjero y el atentado que cobró la vida de un ciudadano mexicano han encendido alertas en el sector turístico y diplomático. El consulado de Argentina fue notificado para brindar asistencia a la familia del fallecido e iniciar los trámites de repatriación.