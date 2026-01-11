El mensaje de Pedri tras volver a vencer al Real Madrid en una Final: 'Vamos por más'

Barcelona volvió a imponerse al Real Madrid en una Final y levantó un nuevo título tras vencer 3-2 al conjunto merengue en la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí. Raphinha fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles, mientras que Robert Lewandowski completó la cuenta para los blaugranas en un partido intenso que volvió a inclinarse del lado culé.

Este resultado significó la segunda final consecutiva de Supercopa en la que el Barcelona derrota al Real Madrid, luego del contundente 5-2 conseguido en la edición anterior, duelo en el que Raphinha también había firmado un doblete. Con este triunfo, el conjunto catalán alcanzó su título número 16 de la Supercopa de España, consolidándose como el máximo ganador del torneo, por encima del Real Madrid, que se mantiene con 13 campeonatos.

Se coronaron en la Supercopa | AP

Domino culé en la Supercopa

Además del trofeo, el Barcelona consiguió un registro histórico al convertirse en el primer campeón de liga en ocho temporadas en ganar la Supercopa de España. Asimismo, es el primer equipo en retener el título desde que el Barcelona dirigido por Pep Guardiola lo hiciera en tres ediciones consecutivas, en 2010, 2011 y 2012. Estos datos refuerzan el momento competitivo del club en finales recientes.

Fueron bicampeones | AP

El mensaje de Pedri

En el terreno de juego, Pedri volvió a ser determinante para el Barcelona. El mediocampista español aportó una asistencia clave en el segundo gol del equipo, confirmando su importancia en el funcionamiento ofensivo y en los partidos de alta exigencia.

Tras el encuentro, Pedri expresó su satisfacción por el título y dejó un mensaje de ambición de cara al futuro. “Muy contento por el título, por el resultado del equipo y vamos por más. Este fue el primero de muchos”, comentó el jugador en un video difundido por el propio club. Sus palabras reflejan el objetivo del Barcelona de seguir sumando campeonatos y mantener la racha positiva en los duelos decisivos frente a su máximo rival.