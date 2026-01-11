Alejandro Fernández es operado de emergencia: este es su estado de salud

El cantante de regional mexicano Alejandro Fernández encendió las alertas entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia durante el fin de semana. Fue el propio artista quien decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje para explicar lo ocurrido y tranquilizar al público.

Alejandro Fernández informó que fue operado de emergencia por un cuadro de apendicitis y se encuentra en recuperación./ IG

La noticia surgió después de que, en semanas recientes, se generaran comentarios sobre su estado de salud, particularmente tras una presentación en Querétaro, donde algunos videos provocaron especulación en redes sociales sobre su condición física durante el concierto.

Fue la noche del 10 de enero cuando Alejandro Fernández confirmó que la causa de su hospitalización fue un cuadro de apendicitis, el cual requirió una intervención quirúrgica inmediata. A través de un breve mensaje, el cantante aseguró que el procedimiento se realizó sin complicaciones.

El cantante compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores tras la cirugía./ IG

¿Qué dijo Alejandro Fernández tras la cirugía?

En su publicación, el intérprete explicó que la operación fue exitosa y que ya se encontraba en proceso de recuperación. En el mismo mensaje aprovechó para agradecer el apoyo recibido por parte de sus fans y seres queridos durante las horas de preocupación.

Posteriormente, Fernández volvió a aparecer en redes sociales mediante una historia en la que mostró su brazo conectado al suero, dejando ver que continuaba bajo observación médica mientras avanzaba su recuperación.

Horas después de la operación, Alejandro Fernández reapareció en redes sociales mientras continuaba en observación médica./ IG

Además, el cantante utilizó sus plataformas digitales para expresar su pesar por el fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Colombia. En su mensaje, acompañado de un moño negro, escribió: “Que en paz descanse”, sumándose a las muestras de condolencia.

¿Qué es la apendicitis y por qué requiere cirugía?

La apendicitis es la inflamación del apéndice, un pequeño órgano en forma de saco que se encuentra unido al intestino grueso, en la parte inferior derecha del abdomen. Esta afección suele producirse cuando el apéndice se obstruye, ya sea por acumulación de heces, infecciones o cuerpos extraños.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor abdominal que inicia cerca del ombligo y se desplaza hacia el lado derecho, pérdida del apetito, náuseas, vómitos y fiebre. Debido a que la inflamación puede avanzar rápidamente, la apendicitis se considera una urgencia médica.