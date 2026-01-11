Hans Dieter-Flick tras ganar la Supercopa de España: "Ganarle al Real Madrid sienta bien"

Hansi Flick celebró su primer título de la temporada al frente del Barcelona tras conquistar la Supercopa de España 2026, luego de imponerse al Real Madrid en una final de alto voltaje. El técnico alemán destacó que el campeonato es consecuencia directa del trabajo colectivo y de la mentalidad competitiva que ha buscado instaurar desde su llegada al club.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Flick subrayó la importancia de la actitud mostrada por sus jugadores en los momentos clave del partido. Para el estratega, la forma en la que el equipo afrontó la presión propia de una final fue determinante para inclinar el resultado a favor del conjunto blaugrana.

El entrenador resaltó que el Barcelona supo competir bajo presión, administrar los tiempos del encuentro y responder cuando el contexto lo exigió. Estos factores, explicó, permitieron mantener el plan de juego incluso en los pasajes más complicados del duelo ante el acérrimo rival.

“Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante”, declaró Flick, satisfecho por la identidad futbolística mostrada en el terreno de juego.

Más allá del trofeo, el técnico alemán fue enfático al señalar que la Supercopa debe servir como un punto de partida y no como un motivo para caer en la complacencia. En su visión, el título representa una base sólida sobre la cual seguir creciendo a lo largo de la temporada.

“Creo que la primera parte jugamos muy bien, controlamos el partido. Sabíamos que tendríamos que sufrir también, pero durante todo el partido jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad, y al final no fue fácil, pero estamos luchando juntos como equipo”, añadió el estratega, reconociendo la exigencia del rival.

Flick también valoró de manera especial la respuesta de los jugadores más jóvenes, a quienes destacó por su personalidad y madurez para competir en escenarios de máxima presión. Para el entrenador, este tipo de actuaciones refuerzan el futuro del proyecto deportivo del club.

Finalmente, el técnico señaló a Raphinha como el futbolista más destacado de la final. El brasileño, autor de un doblete, fue clave tanto en el marcador como en el ánimo del equipo. “Su mentalidad es increíble. Su dinámica afecta a todo el equipo. Da mucha intensidad y lo necesitamos”, concluyó Flick, resaltando la importancia del atacante dentro de su esquema.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.