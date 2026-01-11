Pau Cubarsí y el corte de manga a la afición del Real Madrid tras ganar la Supercopa de España

El Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras imponerse por 3-2 al Real Madrid en un Clásico cargado de intensidad y emociones. Como suele ocurrir en este tipo de escenarios, el pitido final dio paso a celebraciones efusivas por parte del conjunto blaugrana, aunque una acción en particular acaparó la atención más allá del resultado.

Una vez concluido el encuentro, los jugadores del Barcelona formaron un círculo en el terreno de juego para festejar el título. Sin embargo, Pau Cubarsí rompió momentáneamente la dinámica del grupo al salir del corrillo y dirigirse hacia la grada con varios gestos que no pasaron desapercibidos.

Barcelona ganó la Supercopa de España | AP

En una primera impresión, las imágenes generaron confusión, ya que algunos interpretaron que el joven defensor había hecho una seña obscena con el dedo medio. No obstante, tras una observación más detallada, se confirmó que se trató de un bras d'honneur, un gesto ampliamente reconocido como ofensivo y dirigido claramente hacia un sector de la afición del Real Madrid.

El momento no tardó en generar reacciones en redes sociales y en el análisis posterior al partido, especialmente por tratarse de un futbolista joven y en plena consolidación dentro del primer equipo. La acción contrastó con el carácter institucional que suele acompañar a este tipo de celebraciones oficiales.

Barcelona ganó la Supercopa de España | AP

Más allá del caso puntual de Cubarsí, el episodio no resulta aislado dentro del entorno del Barcelona en la presente temporada. De hecho, gestos similares ya habían colocado al club en el centro de la polémica en semanas anteriores.

Uno de los antecedentes más recientes involucra al propio entrenador blaugrana, Hansi Flick. Durante el partido ante el Girona, el técnico alemán fue captado realizando un gesto de características similares tras ser expulsado, lo que ya había generado debate sobre su conducta en el área técnica.

Barcelona ganó la Supercopa de España | AP

Posteriormente, Flick volvió a repetir una seña comparable, esta vez dirigida hacia el cuerpo arbitral tras el gol de la victoria del Barcelona en ese mismo encuentro. Las imágenes reforzaron la percepción de una actitud desafiante y poco convencional desde el banquillo culé.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.