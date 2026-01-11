¡Insólito! Futbolista escupe al árbitro y es obligado a regresar a la cancha para ser expulsado

La Pro League de Arabia Saudita volvió a dejar de que hablar, sin embargo, ahora no fue por un fichaje bomba o por una anotación de Cristiano Ronaldo, sino que por una acción muy inusual Durante el partido entre Al Taawoun y Al Shabab, correspondiente a la jornada 14 del campeonato. Abdulla Matua, futbolista del Al Shabab, fue captado en video escupiendo hacia el árbitro central una vez finalizado el encuentro, acción que derivó en una revisión del VAR y en una expulsión que se produjo cuando el jugador ya se dirigía a los vestuarios.

El encuentro se disputó en casa del Al Taawoun y concluyó con victoria local por marcador de 2-0. Tras el silbatazo final, se produjo el incidente que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales, debido a la secuencia poco común en la que el futbolista tuvo que regresar al terreno de juego únicamente para recibir la tarjeta roja.

Ganó el equipo local | X

El incidente tras el silbatazo final

Abdulla Matua, futbolista del Al Shabab, fue captado en video escupiendo hacia el árbitro tras el final de su partido ante Al Taawoun. El futbolista,, se acercó al árbitro central en señal de protesta una vez concluido el partido, situación que derivó en una amonestación inmediata.

Tras la amarilla, el futbolista se retiró del campo, sin embargo, previo a salir del terreno de juego y cuando ya se alejaba del árbitro, el extremo de 22 años se giró y realizó el escupitajo en dirección al silbante, acción que en un primer momento pasó desapercibida para el cuerpo arbitral en el campo.

Escupió en dirección al árbitro | CAPTURA

Intervención del VAR y expulsión fuera de lo común

Aunque inicialmente no se sancionó el acto con una tarjeta adicional, el VA revisó las imágenes del cierre del partido y detectó claramente el escupitajo. Ante esto, el árbitro central Majed Mohammed Al-Shamrani ordenó que el futbolista regresara desde los vestuarios hasta el terreno de juego.

Una vez en el campo, el sibilante decidió mostrarle la tarjeta roja directa, formalizando así la expulsión de Abdulla Matua, pese a que el partido ya había concluido oficialmente.