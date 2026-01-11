¿Vuelve al Madrid? Benzema captado en el palco con Florentino Pérez en la Final de la Supercopa

El King Abdullah Sports City de Yeda no solo fue el escenario de una nueva edición del Clásico español, sino también el epicentro de un reencuentro que ha paralizado las redes sociales. Karim Benzema, el histórico "9" y actual Balón de Oro del madridismo, fue captado en el palco de honor junto al presidente Florentino Pérez para presenciar el duelo de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.

Final Supercopa de España | Grosby Group

La imagen de Benzema sentado al lado del mandatario blanco disparó de inmediato las especulaciones sobre un posible "Last Dance" o un retorno estratégico al club de sus amores. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución han aclarado la naturaleza de este encuentro.

Pese al revuelo mediático y los constantes rumores que vinculan al francés con una vuelta a Valdebebas, la realidad es más institucional que deportiva. La presencia de Benzema en el palco respondió a una invitación formal del Real Madrid hacia uno de sus máximos ídolos históricos.

El club quiso aprovechar la estancia del delantero en tierras árabes para brindarle un lugar de honor, consolidando la excelente relación que mantiene con la directiva tras su salida en 2023. No existen, por el momento, planes ni negociaciones para que el "Gato" vuelva a vestir la camiseta merengue de forma profesional.

"El Madrid juega en casa"

Más allá de las fotos de protocolo, Benzema se mostró cercano y entusiasta con el ambiente que rodea al equipo en Arabia Saudí. El delantero de Al-Ittihad no dudó en destacar el enorme apoyo que recibe el conjunto español en la región:

"El Real Madrid está jugando en casa esta noche. Todo el mundo aquí es madridista", declaró Karim, subrayando el fenómeno social que representa el club blanco en territorio saudí.

Con este gesto, el Real Madrid reafirma su política de puertas abiertas para sus leyendas, mientras que Benzema deja claro que, aunque su presente está en la liga local, su corazón sigue perteneciendo al club donde lo ganó todo.