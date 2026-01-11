Gabigol vive regreso triunfal al Santos de Neymar con una anotación

El Santos inició su camino en el Campeonato Paulista con una victoria que renueva las esperanzas de su hinchada. Tras un ciclo previo cargado de tensión por el fantasma del descenso, el equipo mostró una cara diferente en su debut. La presencia de figuras de renombre internacional devuelve al club el estatus de competitividad que su historia exige.

En partido | AP

La victoria ante Novorizontino no resultó sencilla para el conjunto blanco y negro durante el desarrollo del juego. El equipo rival golpeó primero y puso a prueba el carácter de los jugadores en el campo de juego. Sin embargo, la jerarquía individual apareció en el momento justo para rescatar tres puntos fundamentales en casa.

Gabriel Barbosa y su regreso triunfal

Gabriel Barbosa, conocido mundialmente como Gabigol, asumió el protagonismo absoluto en su regreso triunfal al estadio Vila Belmiro. El delantero de 29 años marcó el empate parcial a los 52 minutos con una definición de alta factura técnica. Su capacidad goleadora permanece intacta y promete ser la llave del éxito para esta temporada.

El artillero no ocultó su felicidad por compartir vestuario nuevamente con su gran referente futbolístico, el astro Neymar. Ambos posaron para las redes sociales del club en una imagen que dio la vuelta al mundo rápidamente.

Con Brasil | AP

¿Qué dijo Gabriel Barbosa sobre Neymar?

"Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo", lanzó el artillero en la conferencia de prensa.

Neymar observa desde afuera mientras completa su proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica reciente en su rodilla. Su objetivo principal es recuperar el ritmo de competencia para liderar a la Selección de Brasil en el Mundial.

Las estadísticas de Barbosa en el Peixe son impresionantes y justifican la enorme expectativa que genera su segunda etapa. Con 211 partidos disputados, el atacante suma 85 goles y se consolida como un ídolo histórico de la institución. Su palmarés incluye dos títulos del Paulista y varios galardones como máximo artillero nacional.

El camino del Santos en este 2026 apenas comienza, pero las señales son sumamente positivas para todos sus fanáticos. Con el triunfo agónico por 2-1 gracias al tanto final de Thaciado, el grupo recupera la confianza perdida anteriormente. El gigante de Brasil despierta y planea dar batalla en todos los frentes posibles.

Neymar | AP



