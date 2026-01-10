Fulham remonta con Raúl Jiménez en la FA Cup ante Middlesbrough

El Fulham de Raúl Jiménez recibió al Middlesbrough en la tercera ronda de la FA Cup este sábado. El atacante mexicano no inició como titular en la cancha de Craven Cottage, en un duelo que presentó dificultades iniciales para los locales. El equipo londinense logró revertir la situación ante un rival de la Championship que vendió cara su derrota final.

En encuentro | AP

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez con Fulham?

El ingreso de Raúl Jiménez ocurrió al minuto 56, cuando el marcador se encontraba cero a uno en contra. Con la urgencia de mayor fuerza ofensiva, el técnico apostó por el seleccionado nacional para buscar la remontada en la copa. Su entrada cambió la dinámica del frente de ataque, permitiendo que sus compañeros encontraran espacios claros entre líneas.

El plan del estratega dio resultados muy pronto, pues al minuto 60 Harry Wilson emparejó el marcador con un remate certero. Más tarde, al 77', Emile Smith Rowe anotó el 2-1 a favor del Fulham. Jiménez se mantuvo activo y se quedó cerca de anotar su gol número 200 profesional en dos ocasiones.

La sentencia definitiva llegó tras una gran jugada combinada entre Raúl Jiménez y Harry Wilson que selló Kevin para el 3-1. Con este resultado, el atacante se mantiene como el séptimo mejor anotador latino en la historia de las competencias de Inglaterra. De sus goles totales, 84 han ocurrido en los distintos torneos de aquel país europeo.

En partido | AP

¿Cuándo vuelve a jugar Raúl Jiménez con Fulham?

Tras este compromiso, Raúl Jiménez y el Fulham visitarán al Leeds United el próximo sábado en la Premier League. El delantero buscará anotar por segundo partido consecutivo en la liga, tras su reciente festejo frente al Chelsea la jornada anterior. El momento físico del jugador parece ideal para enfrentar la segunda mitad de la temporada.

Es importante destacar que el Fulham ha encontrado en las rotaciones una herramienta útil para mantener la competitividad en múltiples frentes. El desempeño del mexicano desde el banquillo demuestra su compromiso total con los objetivos colectivos de la institución.

El Middlesbrough se despidió de la competición tras haber tomado ventaja en el primer tiempo del compromiso disputado en Craven Cottage. A pesar de su desventaja jerárquica, los visitantes mostraron un orden táctico que puso en aprietos a la escuadra local. Sin embargo, la calidad individual de Jiménez y Wilson terminó por inclinar la balanza en los minutos finales.

Finalmente, el registro estadístico de Jiménez crece mientras se acerca a las marcas históricas de otros referentes mexicanos en Europa. El atacante entiende que cada partido es una oportunidad para reafirmar su vigencia en la élite.

En juego | AP



