Cholo Simeone, la figura más respetada del Atlético de Madrid: "Nos dará la Champions"

El Real Madrid se impuso en el derbi madrileño y aseguró su lugar en la final de la Supercopa de España. El conjunto merengue doblegó el planteamiento de los colchoneros en una Semifinal que cumplió con las expectativas. Pese al resultado adverso, Enrique Cerezo enfrentó a los medios previo al duelo con la seguridad de quien confía en el trabajo de sus futbolistas.

Atlético de Madrid | AP

¿Por qué Cholo Simeone ha resistido en el banquillo del Atlético de Madrid?

La estabilidad del banquillo del Atlético de Madrid resaltó como un punto de orgullo antes del inicio del encuentro. Cerezo explicó que mantienen a Simeone "porque es muy bueno, porque lo hace muy bien, porque nos da títulos y, sobre todo, porque queremos que siga". La directiva sostiene el deseo de que el argentino continúe al frente de la institución por mucho tiempo.

La relación entre el presidente y el director técnico trasciende lo profesional tras más de una década de trabajo conjunto. Cerezo afirmó que el estratega "es muy especial para mí y no le puedo poner ningún reproche" ante la prensa internacional. El mandatario destacó que "Diego sabe que está en su casa y es de la familia", lo que refleja la armonía que existe en el club.

El sueño de conquistar la Champions League permanece como el gran objetivo pendiente para este ciclo tan exitoso en el año 2026. "Estoy convencido que con el Cholo vamos a conseguir la Champions League; somos un buen equipo y vamos a ir por ella", aseguró. La fe en el proceso técnico no disminuye incluso ante las derrotas puntuales contra el eterno rival.

En juego | AP

Respaldan a Julián Álvarez

Sobre la situación de Julián, el presidente restó importancia a su momento actual de cara a la portería contraria. "Nadie va a demostrar su categoría ni su talento", declaró para blindar al futbolista ante las críticas recientes de los medios.

El directivo confía en que el regreso del delantero a su mejor versión ocurrirá muy pronto para el bien del grupo. "Volverá muy pronto a ser el que realmente es, un magnífico jugador y uno de los mejores del mundo", sentenció el mandatario. Esta Supercopa representó una oportunidad para intentar reconducir el paso tras una temporada liguera con altibajos.

Este partido significó la marca de 1,200 encuentros para Enrique Cerezo como el máximo dirigente de la entidad madrileña. El mandatario recordó con cariño el duelo "de Barcelona, que es donde ganamos la liga" como su mejor momento en la presidencia. El directivo resaltó que el Cholo "siempre estuvo a la altura de las circunstancias deportiva y personalmente".

El Atlético de Madrid se despide de este torneo con la mirada puesta en los retos que restan en el futbol español. La armonía entre la directiva y el cuerpo técnico es la base sobre la cual se reconstruirá el ánimo del plantel. "Queremos ir por ese título, que es el único que nos falta", concluyó respecto a la corona continental que tanto ansía.

