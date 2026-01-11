Luis Zubeldía, técnico de Fluminense, es operado del corazón

El exentrenador de Santos Laguna tuvo una exitosa cirugía y tendrá 15 días de reposo

Zubeldía, técnico de Fluminense, es operado
Zubeldía, técnico de Fluminense, es operado | FluminenseFC
Ramiro Pérez Vásquez
11 de Enero de 2026

El Fluminense informó que su director técnico, Luis Zubeldía, fue sometido a una intervención cardíaca y deberá guardar reposo por un periodo de 15 días. La noticia fue dada a conocer por el propio club brasileño a través de sus redes sociales oficiales, generando atención inmediata en el entorno del futbol sudamericano.

De acuerdo con el comunicado, el entrenador argentino fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, procedimiento que se llevó a cabo sin complicaciones. La institución destacó que la intervención fue exitosa y que el estado de salud de Zubeldía es estable, por lo que permanecerá bajo observación médica durante su proceso de recuperación.

Luis Zubeldía l FluminenseFC

El Fluminense detalló que la cirugía se realizó de manera programada, luego de los estudios médicos correspondientes, y que el cuerpo médico del club se mantuvo atento en todo momento. El objetivo principal ahora es que el estratega cumpla con el reposo indicado para asegurar una recuperación completa antes de volver a sus funciones.

Reposo para Luis Zubeldía 

Durante los 15 días de ausencia del entrenador, el club carioca señaló que el cuerpo técnico auxiliar se hará cargo de los entrenamientos y compromisos deportivos del primer equipo. La directiva subrayó que existe plena confianza en el grupo de trabajo para mantener la continuidad del proyecto mientras Zubeldía se recupera.

La noticia provocó múltiples muestras de apoyo hacia el técnico, tanto de aficionados como de colegas del medio futbolístico, quienes utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de ánimo. El propio Fluminense agradeció las muestras de solidaridad y pidió respeto por el proceso de recuperación del entrenador.

Luis Zubeldía asumió la dirección técnica del Fluminense con la misión de consolidar al equipo como protagonista en el futbol brasileño y continental. Su liderazgo y estilo han sido bien valorados por la afición, lo que hace que su estado de salud sea un tema de especial interés para el entorno del club.

Zubeldía l FluminenseFC

¿Tuvo apoyo del Fluminense? 

Desde la institución se enfatizó que no se tomarán riesgos innecesarios con el regreso del estratega a los banquillos. La prioridad, recalcaron, es la salud del entrenador, por encima de cualquier compromiso deportivo inmediato.

Por ahora, el Fluminense se mantiene a la espera de la evolución médica de Luis Zubeldía, confiando en que el reposo recomendado permitirá su pronto retorno. El club concluyó su mensaje asegurando que informará oportunamente cualquier novedad relacionada con la recuperación del técnico.

DT del Flu l FluminenseFC

TE PUEDE INTERESAR

Luis Zubeldía previo a un partido de Santos

Futbol | 15/08/2016

Luis Zubeldía dejó de ser DT de Santos
Marchesín festeja una anotación del Campeón América en el Estadio Azteca

Futbol | 15/03/2019

'Marchesín es un arquero que no tiene techo': Luis Zubeldía
Crespo podría ser el sustituto del exentrenador lagunero

Futbol | 16/06/2025

Sao Paulo oficializó salida de Luis Zubeldía como DT; ¿se perfila el regreso de Hernán Crespo?
Te recomendamos
OFICIAL: Javier Aquino es nuevo refuerzo de FC Juárez
Futbol

LO ÚLTIMO