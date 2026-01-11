Luis Zubeldía, técnico de Fluminense, es operado del corazón

El Fluminense informó que su director técnico, Luis Zubeldía, fue sometido a una intervención cardíaca y deberá guardar reposo por un periodo de 15 días. La noticia fue dada a conocer por el propio club brasileño a través de sus redes sociales oficiales, generando atención inmediata en el entorno del futbol sudamericano.

De acuerdo con el comunicado, el entrenador argentino fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, procedimiento que se llevó a cabo sin complicaciones. La institución destacó que la intervención fue exitosa y que el estado de salud de Zubeldía es estable, por lo que permanecerá bajo observación médica durante su proceso de recuperación.

Luis Zubeldía l FluminenseFC

El Fluminense detalló que la cirugía se realizó de manera programada, luego de los estudios médicos correspondientes, y que el cuerpo médico del club se mantuvo atento en todo momento. El objetivo principal ahora es que el estratega cumpla con el reposo indicado para asegurar una recuperación completa antes de volver a sus funciones.

Reposo para Luis Zubeldía

Durante los 15 días de ausencia del entrenador, el club carioca señaló que el cuerpo técnico auxiliar se hará cargo de los entrenamientos y compromisos deportivos del primer equipo. La directiva subrayó que existe plena confianza en el grupo de trabajo para mantener la continuidad del proyecto mientras Zubeldía se recupera.

La noticia provocó múltiples muestras de apoyo hacia el técnico, tanto de aficionados como de colegas del medio futbolístico, quienes utilizaron las redes sociales para enviar mensajes de ánimo. El propio Fluminense agradeció las muestras de solidaridad y pidió respeto por el proceso de recuperación del entrenador.

Luis Zubeldía asumió la dirección técnica del Fluminense con la misión de consolidar al equipo como protagonista en el futbol brasileño y continental. Su liderazgo y estilo han sido bien valorados por la afición, lo que hace que su estado de salud sea un tema de especial interés para el entorno del club.

Zubeldía l FluminenseFC

¿Tuvo apoyo del Fluminense?

Desde la institución se enfatizó que no se tomarán riesgos innecesarios con el regreso del estratega a los banquillos. La prioridad, recalcaron, es la salud del entrenador, por encima de cualquier compromiso deportivo inmediato.

Por ahora, el Fluminense se mantiene a la espera de la evolución médica de Luis Zubeldía, confiando en que el reposo recomendado permitirá su pronto retorno. El club concluyó su mensaje asegurando que informará oportunamente cualquier novedad relacionada con la recuperación del técnico.