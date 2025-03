Russell Wilson nuevo quarterback de New York Giants, firma por una sola temporada

Llega a la gran manzana. En uno de los movimientos más importantes de la agencia libre de la NFL, Russell Wilson pone fin a su etapa en Pittsburgh y llega a un acuerdo con los New York Giants para convertirse en su nuevo mariscal de campo.

De acuerdo a diversas fuentes, Russell Wilson llegó a un acuerdo contractual con los Giants y firmó por solamente una temporada y 10.5 millones de dólares asegurados, cantidad que podría subir hasta los 21 millones de acuerdo a bonos por objetivos de equipo y personales.

Con este movimiento todo apunta a que veremos a Russell Wilson bajo los controles de la ofensiva de Giants luego de que la franquicia cortara a Daniel Jones esto a pesar de que en 2023 le dieron una extensión de contrato por 160 millones de dólares.

La temporada pasada Russell Wilson fue titular en 11 juegos con Pittsburgh la temporada anterior. registrando un récord de 6-5 estando él bajo el mando y llevando a la franquicia a los Playoffs, pero siendo eliminado en la Ronda de Comodines.

Con 36 años de edad y siendo ya uno de los mariscales de campo mas veterano de la NFL, este es el tercer año consecutivo en el que Russell Wilson cambia de equipo, pasando por Broncos y Pittsburgh previamente.

