España define su sede para la Fase de Grupos del Mundial

La Selección Española ya tiene definido el lugar en el que concentrará su preparación durante la primera fase del Mundial. Tras el sorteo, que determinó que la campeona de Europa dispute dos de sus partidos en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por lo que, el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente optó por establecer la sede del equipo en una ciudad cercana.

De acuerdo con reportes, la campeona del mundo en Sudáfrica 2010, se albergará en la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee. La decisión implica que España trabajará en las instalaciones de la Universidad de Tennessee durante las casi tres semanas que, como mínimo, permanecerá en territorio estadounidense.

Ya piensan en el Mundial | MEXSPORT

España elige la ciudad de Chattanooga como sede mundialista

Antes de que se realizara el sorteo en Washington, la ciudad que figuraba como principal opción era Chicago. Sin embargo, el hecho de que España tenga que disputar dos encuentros en Atlanta inclinó la balanza hacia Chattanooga, una alternativa más cercana y funcional en términos de desplazamiento.

Aunque inicialmente Chattanooga no figuraba entre las sedes oficiales designadas por la FIFA, los dirigentes del organismo ya están al tanto de la intención española de desarrollar ahí toda la primera fase del Mundial. La elección responde a criterios logísticos y de infraestructura, con el objetivo de optimizar los tiempos de traslado y las condiciones de entrenamiento en un torneo de alta exigencia.

Viajarán a Tennessee | MEXSPORT

Logística de la sede española

La ciudad elegida como sede se localiza a aproximadamente 190 kilómetros de Atlanta, lo que representa un trayecto cercano a una hora y cuarenta y cinco minutos por carretera. Este factor resulta clave, ya que la FIFA maneja como lineamiento que “todos los equipos tengan la obligación de estar estén la noche anterior en la sede designada para cada partido”. De esta manera, España podrá cumplir con los protocolos establecidos sin alterar de forma significativa su planificación diaria.

Con esta decisión, la Selección española deja definida su base de operaciones para la fase de grupos del Mundial, apostando por Chattanooga como punto estratégico para su preparación y desplazamientos iniciales en la competencia internacional.

Estarán a poco más de una hora del estadio | MEXSPORT

