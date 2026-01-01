Ole Miss firma memorable Sugar Bowl con victoria sobre Georgia

Ole Miss firmó una de las páginas más memorables de su historia al vencer 39-34 a Georgia para quedarse con el Sugar Bowl, en un duelo vibrante que mantuvo al público de Nueva Orleans al filo del asiento hasta el último segundo. En el imponente Caesars Superdome, los Rebels combinaron carácter, valentía ofensiva y sangre fría para imponerse a un rival acostumbrado a estas instancias.

Desde la patada inicial, el encuentro se jugó con intensidad de final. Georgia tomó la iniciativa con series largas y físicas, buscando imponer su poderío terrestre, pero Ole Miss respondió con una ofensiva dinámica que encontró puntos tempranos y dejó claro que no había llegado solo a competir, sino a ganar. El intercambio de golpes marcó el tono de una noche que prometía emociones fuertes.

Williams Jr l OleMissFB

El segundo cuarto elevó el dramatismo. Los Bulldogs ajustaron y lograron tomar ventaja gracias a su disciplina y ejecución en momentos clave, aprovechando errores mínimos del rival. Sin embargo, los Rebels se mantuvieron cerca en el marcador, sosteniéndose con jugadas explosivas que evitaron que Georgia se escapara antes del descanso.

Se desató Ole Miss

Tras el entretiempo, Ole Miss regresó con una versión más agresiva. Su ataque ganó ritmo, moviendo el balón con rapidez y castigando a la defensiva de Georgia por las bandas. El marcador se apretó y el partido entró en un ida y vuelta constante, con ambos equipos conscientes de que cualquier error podía ser definitivo.

El último cuarto fue un auténtico thriller. Ole Miss logró ponerse al frente con una serie ofensiva impecable, pero Georgia respondio de inmediato, demostrando por qué es uno de los programas más respetados del futbol americano colegial. Con el reloj avanzando y la tensión en su punto máximo, el Superdome se convirtió en un hervidero de nervios y expectativa.

Cuando el partido parecía inclinarse hacia un cierre de infarto, los Rebels mostraron temple. Una ofensiva final bien administrada les permitió sumar los puntos decisivos y colocarse arriba en el marcador, obligando a Georgia a buscar un milagro en los segundos finales.

Ole Miss l OleMissFB

¿Quién selló la victoria?

La defensiva de Ole Miss selló la hazaña al resistir el último intento de los Bulldogs, desatando la celebración en el costado rojo y azul del estadio. El silbatazo final confirmó el 39-34 y desató la euforia de jugadores, entrenadores y aficionados que viajaron para presenciar una noche histórica.

Con este triunfo, Ole Miss no solo se quedó con el Sugar Bowl 2026, sino que envió un mensaje contundente al panorama del futbol americano colegial: los Rebels están listos para competir de tú a tú con la élite. Para Georgia, la derrota fue dolorosa, pero el partido dejó claro que fue una batalla digna de uno de los escenarios más emblemáticos del deporte universitario.

Festejo l OleMissFB

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD