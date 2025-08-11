Cameron Heyward dispuesto a perderse la temporada en búsqueda de un aumento salarial

Cam Heyward quiere un aumento salarial. Y el veterano tackle defensivo de los Steelers de Pittsburgh está dispuesto a perderse partidos de la temporada regular para conseguirlo.

Heyward le dijo a los periodistas el lunes que se acercó al equipo para renegociar su contrato en febrero, después de que fue seleccionado para el equipo All-Pro por cuarta vez en sus 14 años de carrera. No ha habido avances en ese frente casi tres semanas después del inicio del campamento de entrenamiento.

Cameron Heyward podría perderse la temporada | AP|

Ahora sus 36 años Heyward ha sido seleccionado siete veces al Pro Bowl y ha estado realizando un "holding in" durante el campamento, participando en algunos entrenamientos individuales, pero omitiendo algunas jugadas completas de 11 contra 11 con equipo completo. Estuvo de pie en la línea lateral con ropa de calle el lunes mientras los Steelers comenzaban los entrenamientos finales de su visita anual de tres semanas al Saint Vincent College.

Heyward comentó que el equipo le pidió que aceptara una reducción salarial el verano pasado. En su lugar, llegaron a un acuerdo para renegociar su contrato que se extiende hasta 2026.

